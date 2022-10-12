Djokovic geri döndü

Kazakistan'da gerçekleşen turnuvanın yarı finalde setler 1/1 olunca, ikinci seti tie-break'te kaybettikten sonra maçı bırakan Medvedev'i geçen Djokovic, Tsitsipas'ı de rahat bir oyunla 6/3-6/4'lük 2 sette yenerek iki hafta üst üste ikinci ATP şampiyonluğunu kazandı. Oynatılmadığı turnuvalardaki kayıplarını yeniden kazanmaya başladığını görmek enteresandı.

Dünyanın yeni bir numarası Alcaraz'ın ilk turda elenmesi ona bu yolu açtı galiba! Djoko'nun maçları olaysız biter mi? İyi niyetli de olsa her hareketi çoğu insanın gözüne batar oldu. Medvedev'in çekilmesinden sonra, kimilerine göre bir taraftarını mutlu etmek üzere, kullandığı raketi arkası dönük tribünlere atması çok tepki çekti yine. Bereket kimseye bir şey olmamış ama tribünlerde ki insanların isyanı, sanırım Djokovic'ten ziyade, daha çok saha amirlerinin buna neden müsaade ettikleri yönündeydi galiba!

ÇELİKBİLEK TURU GEÇTİ

Milli sporcumuz, Altuğ Çelikbilek, ATP 250 Floransa'da ilk maçını güzel bir oyunla kazandı. Bacaklarını hızlandırırsa önü açılır sanıyorum. Bu başarı da teniste hep özlediklerimizden! Alkışlıyoruz... Ses çıkarılırsa, çok yönlü talep bombardımanı yapılırsa medyanın bile hizaya sokulabileceği gerçeği nihayet görüldü. Bu sayede bizim oyuncumuzun maçının televizyondan canlı yayınlanması bu konuya güzel bir örnek oldu. Tenis severlerin talepleri ve baskılarının etkisi umarız diğer spor kanallarına da sirayet eder!

SPOR ANCAK DESTEKLE BÜYÜR

ÜLKEMİZİN küçük veya büyük haberi duyulan her sportif başarısı hepimizi mutlu etmekte. Büyük bir başarı örneği olarak, Ampute futbol takımımızın şampiyon olması çok önemli bir başarı olarak gurur kaynağımız oldu ve çok alkışladık. Küçük başarıları da ilk günden alkışlamaya başlarsak arkasının gelmesi için büyük bir motivasyon olur. Çeşme İlçemizin başarılı ekipleri, Çeşme Belediyespor ve Alaçatı Spor futbol takımları alt kümelerde de olsa aynı hafta rakiplerini yenerek başarılı oldular.

Köşemizin adı Tenis diye bölgemizin sportif bir başarısını kutlamayalım mı yani! Spor destekle büyür, gelişir.

BİLGİLENELİM

İLK yüz oyuncunun dışında olan sadece iki Amerikalı, biri zamanında Serena Williams, diğeri bu günlerde Alycia Parks ilk on oyuncular arasında bulunan çift takımlarını yenmeyi başardılar. Alycia Parks ile Caty McNally, Ostrava WTA turnuvasında çift kadınlar şampiyonu oldular.

ÜLKEMİZDE kamu yararına çalışan spor kulüplerinin listesi yayınlandı: sadece 17 kulüp gözüküyor. Şaşırmamak elde değil! Önce "kamu yararına" ne demek? Bence "spor, bireysel veya takım olarak yapılsa da, spor için yapılır", getirisi de, götürüsü de yapanlara aittir! Tabii ki bu getiri ve götürülerin dolaylı, olumlu veya olumsuz yansımaları olabilir.