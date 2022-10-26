Bizimkiler ne yaptı?

DÜNYA 416 numarası Cem İlkel, Litvanya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Vilnius Open'da ilk turda 3 numaralı seri başı Matteo Arnaldi'yi 6-3, 6-2 yendi, ikinci tur maçında Mate Valkusz'u 7-6/6-7/6- 1 yendi, ardından 7 numaralı seri başı Laurent Lokoli'yi de 7-5, 6-3 yenerek yarı finale yükseldi. İlkel yarı final maçında da Dan Added'i 7-6/6- 4 yenmeyi başardı ve finale çıktı. Ancak, finalde 3. sette 5/3 öndeyken maçı mental olarak artan çift hatalarıyla maalesef 5/7 verdi ve 2. oldu.

BERFU Cengiz ITF Hamburg Future 60K turnuvasında ilk turu rahat geçtikten sonra ikinci ve üçüncü tur maçlarında 2 Alman rakibini de yenerek çeyrek finalist oldu. Ancak sonrasını rakibine 4/6-7/6 ve 6/1 yenilerek getiremedi.

İPEK Öz ITF Copa Nadia Sevilla 25K turnuvasında ilk dört maçını da rahat kazanarak 2022'nin dördüncü finaline çıktı ve maalesef 6/3-6/0 yenilerek turnuvayı teklerde ikincilikle, çiftlerde ise takım arkadaşı Radisic ile şampiyonlukla tamamladı.

MERT Naci Türker ve Marsel İlhan ITF M17 Antalya 15K'da ikinci tur maçlarında elenirken, Kuzey Çekirge de katıldığı ITF Girona 25k da ikinci turda turnuvaya veda etti.

ITF Portekiz 25K turnuvasına katılan Çağla Büyükakçay, Cabaj Awad'ı son seti 0/5'ten gelerek 6-2/3-6/7-6 kazandıktan kısa süre sonra çeyrek finalde Pemra Özgen'i 6-3, 6-3 ile geçen Eden Silva'yı 2-6/6-3 /6-3 yenerek yarı finale yükseldi. Ancak Kasintseva'ya 6/0-6/3 mağlup olarak turnuvadan elendi.

FİNALLERE AZ KALDI

23 ülkeden 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Junior Billie Jean King Cup BNP Paribas 2022 finalleri, 1 Kasım ila 6 Kasım arasında, geçen yıl olduğu gibi Megasaray Tenis Akademisi'nde oynanacak. Bu müsabakalarda Çek Cumhuriyeti takımı 6. şampiyonluğu için, geçen senenin finalisti Fransa takımı ise daha iyi bir netice için mücadele edecekler.

NİTTO ATP finalleri 13-20 Kasım'da Torino da yapılacak.

ERKEKLER yeni jenerasyon finalleri 8-12 Kasımda Milano da:

ITF Davis Cup finalleri 23-27 Kasım'da İspanya'da yapılacak;

WTA Kadınlarda ise Iga Swiatek, Ons Jabeur, Pegula, Gauff, Sabalenka, Garcia, Kasatkina ve Sakkari ile 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Amarika'nın Fort Worth, Texas eyaletinde oynanacak! Seyretmeye doyamayacağımız son derece yoğun ve çok çekişmeli maçlar bizleri bekliyor.