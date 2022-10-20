Geçen haftaya bakış

ATP 250 Gijon turnuvasında başarılı Rus oyuncu Rublev, Amerikalı Korda'yı mağlup ederek, ATP Floransa 250'de ise Kanadalılar Auger- Aliassime, Amerikalı Wolf'u 6/4 - 6/4'lük skorlarla yenerek şampiyonluk kupalarını kaldırdılar. Hologic WTA500 San Diego'da, bir önceki hafta WTA220 Ostrava'da Krejcikova'ya final maçında yenilmiş olan dünya 1 numarası İga Swiatek, final müsabakasında D. Vecic'i 6/3-3/6 ve 6/0 yenmeyi başarıp şampiyon olmasını bildi.

YOĞUN BİR HAFTA

TÜRK Tenisinde yoğun bir hafta yaşadık. Altuğ Çelikbilek ATP250 Floransa'da ana tabloya girmeyi başardıktan sonra ilk turu güzel bir oyunla geçti. Ancak ikinci tur maçında Brandon Nakashima karşısında 3-6/4- 6 yenildi. Ergi Kırgın Fransa 25K'da Fransız Deschamps'ı 7-5/6-7/6-4 ile Çağla Büyükakçay Portekiz 25K'da Gatto-Monticon'u 6-2/6-0 ve Pemra Özgen İngiliz Katty Dunne'yi 6-3/6-3 yendi. Tuna Altun ise haftayı İtalya'da finalist olarak tamamladı. Bulgaristan Sozopol 25K'da Zeynep Sönmez, ilk seti kötü kaybetse de, ikinci seti aldıktan sonra finalde 7 numaralı seribaşı Sarah Beth Grey'i 1-6 /7-5/6-1 yendi, sonrasında da 4 numaralı seribaşı Kristina Dmitruk'u 7-6/6-3 yenerek finale yükseldi. Final maçında ise 1 numaralı seribaşı Darya Astakhova'yı 7-5/6-4 yenerek kariyerinin ilk 25K şampiyonluğuna ulaşarak, bu sene 25K şampiyonluklarını kazanan İpek Öz, Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay yanında yeni bir şampiyon olarak yer aldı. Hepsini kutluyoruz.

SENYÖRLER TURNUVASI BASLADI

17 Ekim 2022 tarihinde başlayan ve 23 Ekim'e kadar Kültürpark Tenis Kulübü tesislerinde 30+/80+ yaş gruplarında gerçekleştirilecek ITF S100 Coşkun GÜNER Kupası 138 oyuncu ile başladı. Yurt dışından da oyuncuların katıldığı turnuva, seyircilerin gösterdiği büyük ilgi içinde devam ediyor. Umudumuz, bundan sonra çok daha ileri seviye turnuvaların İzmirimize kazandırılması tabii ki! Ve bir ilk daha: 80+ yaş grubunun ITF sayesinde 3 kişinin katılmasıyla bile açılmış olması! TTF'mizden de artık 80+ grubunu da artık "var" kabul etmesini ve "I Kort " sayfasında 80+ lara yer vermesini ve bu üst yaş grupların klasman puanlarının da tutulmasını istiyoruz.

ALKISA İHTİYAÇ VAR

ITF bu turnuvanın yoğun ilgi görmesinden, katılanların mutlu olmasından, uluslararası tenise katkılarından emin olmak istiyor. Dolayısı ile, talepkar kulüplerimiz yanında ve de özellikle turnuvalara katılan tüm oyunculardan beklenen anket cevaplarında olumlu geri dönüşlere, hatta alkışlara ihtiyaç var. Her oyuncu ayrıca her fırsatta "sanal dünyamız" yanında, beraber oldukları tüm yabancı oyuncularla iyi ilişkilerini duyurmaktan kaçınmamalılar! Yeter ki bu davranışlar sonunda daha yüksek seviyeli turnuvalar çok daha fazla yabancı oyuncuyu şehrimize çekebilsin, gelecek çok daha iyi oyuncuların katılmasının getirileri de artsın! Kültürpark Tenis Kulübü yönetimine teşekkür eder girişimlerinin tüm kulüplerimize hayırlı olmasını dilerim. Bu hafta oynanan KTK gençler ile bir çok şehrimizde düzenlenmiş olan Cumhuriyet Kupası turnuvalarına katılanlara da yürekten başarılar diliyoruz.