Gururluyuz

2002 yılından bu yana yayımlanmakta olan Tenis Gündemi köşemiz, bugün 1000. kez sizlerle. Dile kolay 1000 hafta. Kortların nabzını tutan yazarımız Necdet Kestelli ile bu uzun soluklu beraberlik sebebiyle gurur doluyuz. Hiç aksatmadan, Kültürpark'tan Wimbledon'a, İstanbul Cup'tan ABD Açık'a kadar raketlerin izleyicilerle buluştuğu her noktadan yazdığı haberler ve yaptığı isabetli yorumlarla okuyucuları aydınlatmasından dolayı Necdet hocamıza gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz...

Yeni Asır Spor Servisi

TESEKKÜRLER YENİ ASIR

Bir gazete için küçük bir rakam olsa da çok özel bir spor köşesi olarak, diğer köşelerle boy ölçüşmeyen "TENİS GÜNDEMİ" kendi çapında 20 sene devam eden bir süreklilik başarısını göstermiştir. Ve yalnız bu rakam ile değil, tüm ülke çapında hiç bir gazetede olmayan böylesi özel bir köşeyi düzenli ve sürekli olarak yaşattığı için, bu başarı aslında İzmirimizin en eski gazetesi YENİ ASIR'ın başarısıdır!

Gazeteci değilim! Zamanın yayın grubu başkanı Sayın Osman Gençer'in teşvikleriyle, 1951'den beri tenisin içinde, 1986'dan beri de uzmanlaşmaya başlamış olmamdan dolayı bana güvenerek önerip tahsis ettiği haftalık tenis köşesini, Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Ercan Demir'in yönetimine kadar özel ve ayrıcalıklı bir görev olarak addedip kabullendim ve sahiplendim.

NICELERINE INSALLAH

Bu köşe Ekim 2002 yılında haftalık olarak yayınlanmaya, hem de yarım sayfa olarak başlamıştı. Biraz küçülmüş olsa da aksamadan devam ediyor. Köşenin 1000. haftasında bunu konu etmemin nedeni tabii ki, haşa övünmek için değil, tenisin her bakımdan gelişmesi için Yeni Asır Spor Müdürü, servisi ve editörleri ile beraber gösterdiğimiz "sebatın ve sürekliliğin" ne denli önemli ve gerekli olduğunu, gelmekte olan genç tenis insanlarına göstermek ve örnek alınması içindir.

Ben, bu başarının bir parçası olarak büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Gazeteme, Yeni Asır yönetimine, teşviği ile hayatıma yeni bir yön ve anlam katan Osman Gençer dostuma, Genel Yayın Yönetmenimiz Ercan Demir ve de tabii ki okurlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Nicelerine inşallah!

GÜNÜN SÖZÜ: Tenis hiç bitmez, kabuk değiştirir! Birileri giderken, birileri gelir ve bu hep böyle devam eder...

GÖNÜLDEN KUTLUYORUM...

Dünya tenis camiası, 2022'nin son ve en önemli haftalarından birini yaşadı: Kadınlar sene sonu finallerinde teklerde ve çiftlerde dünya sıralamasının ilk sekiz oyuncusu ile ilk sekiz takımının mücadeleleri yaşandı. Finali teklerde Fransız Caroline Garcia ile dünya bir numarası Polonyalı İga Swiatek'i 6/2 - 2/6 ve 6/1 ile geçmeyi başaran Belarus'lu Aryna Sabalenka arasında oynandı ve Caroline Garcia bu maçı 7/6-6/4 kazanarak kadınların yeni kraliçesi oldu. Çiftlerde ise Rus Veronika Kudermetova / Belçikalı Elise Mertens WTA yıl sonu finalinin şampiyonları oldular ve Martina Navratilova ödülünü de kazandılar. Kutluyoruz.