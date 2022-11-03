Cumhuriyet Turnuvası

Milli oyuncumuz Çağla Büyükakçay İstanbul 25K Cumhuriyet Kızları Turnuvası çeyrek final maçında, Sevilla'dan şampiyon olarak gelen 2 numaralı seribaşı Ralluca Serban'ı 6-4 ve 2-5'ten döndürüp 7-5 kazanarak yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde Kudermetova'ya yenilerek turnuvaya veda etti. Kudermetova, Barkova'yı yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kutluyoruz.

YOĞUN TRAFİK

Teniste tam bir turnuva trafiği yaşanıyor. ATP 500 Basel-İsviçre Turnuvası'nda Felix Auger Allisaimme final maçında Holger Rune'yi 6-3/7-5 yenerek üst üste 13 galibiyet serisi sonrasında 3. ve kariyerinin de 4. tekler şampiyonluğuna ulaştı ve sezon sonu finalleri için moralini yükseltti. ATP 500 Viyana Turnuvası'nda ise Rus Medvedev, Shapovalov'u 3 sette 4/6- 6/3 ve 6/2 ile yenerek bu zorlu turnuva da şampiyon olmayı bildi.

ATP Masters 1000 Paris Turnuvası'nda da neredeyse tüm büyük oyuncular yer alıyor.

Rekabet büyük... Djokovic, Nadal, Alcaraz, Medvedev maçları çok enteresan olacak gibi! Kehanette bulunmayıp iyi oynayan kazansın diyelim!

Ve Avustralya Tenis ile ortaklaşa yeni bir dünya takımlar arası turnuvayı piyasaya sürüyor! 18 ülkeden dünyanın kadın-erkek en iyi oyuncuları, 29 Aralık ile 8 Ocak 2023 tarihleri arasında Avustralya'da Brisbane, Perth ve Sydney şehirlerinde United Kupası'nda 11 gün boyunca mücadele edecekler. Hedefleri, teniste rekabeti dünya çapında arttırıp tribünleri de daha çok doldurmak ve de tenisi daha da güçlendirmek ve seviyesini davada yükseltmek içindir herhalde!

Değişikliklere ve yeniliklere karşı değiliz, ama bazıları fazla geliyor sanki!

DJOKOVİC

Sırp raket Novak Djokovic, Paris Masters öncesinde, gelecek nesil ile ilgili soruları cevapladı. Djokovic, çok fazla bağlılık, özveri ve sıkı çalışma gerektiren teniste zirvede kalmak için motive olduğunu, bu bakımdan özellikle tenis dünyasının ön saflarına çıkanlara büyük saygısına rağmen, "Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner gibi tenisin yeni jenerasyonunun büyük ve genç rakiplerine sahip olduğum için mutlu olsam da özellikle Grand Slam turnuvalarında onlara zor anlar yaşatmak için çok çabalayacağım" demiş ve eklemiş "Tabii ki diğer 4-5 isimle birlikte 15-20 yıllık hakimiyetimizden sonra başarı pek kolay olmayacak."

KALMAK MI ZOR, BİTİRMEK Mİ?

23 Grand Slam şampiyonu Serena Williams bırakmış olduğunu haykırmış olsa da "Kariyerim henüz bitmedi" demiş. Tenis çok büyük bir tutku anlaşılan! İyi ki bizlere de bulaşmış...