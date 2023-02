Tenis neden en iyi spordur?

Teniste sakatlık olasılığı en alt düzeydedir... Oyun içinde devamlı bir hareket vardır, bütün adaleler kullanılır, ani hareketler sürekli değişik yönlerde ve açılarda olur, adale ve dayanıklılık kazandırır. Bizde pek olmasa da, kolay ulaşılabilir elit ve pahalı bir spordur. Kort bulduğunuz her yerde şehirlerde, yazlıklarda, seyahatlar sırasında her yerde, her zeminde, her kıta da, her mevsimde açık hava veya kapalı kortlarda oynanabilir. Boş geçen mevsimi yoktur. Var mı böyle başka bir spor?

HAYAT BOYU SIZINLE

Mental bir spor olarak, başka sporlarda bulamayacağınız, vücudunuza ve de özellikle beyninize, yaşam kalitenize çok katkısı olur... Oynayacak bir takım bulmanıza ihtiyaç kalmaz: bir raket, bir kaç top ve tenis kortunda beraberce mutlu olacağınız bir kişi, bir arkadaş kafidir. Bulamazsanız da her kulüpte duvarda kendi başınıza antrenman yaparsınız. Hem zamanlamanız, hem de vuruşlarınız bir daha ki oyununuz için gelişmiş olur. Sosyal bir spordur. Tenisin hikayeleri, esprileri çok boldur. Tenis bitmez, hayat boyu sizinledir!

CARLOS ALCARAZ YİNE SAKATLANDI

ATP 500 by Claro Rio toprak kort turnuvasında bir numaralı seri başı olan ve geçen senenin şampiyonu 19 yaşındaki Ispanyol Carlos Alcaraz, 2 numaralı seri başı Cameron Norrie ile finalde karşılaştı. Alcaraz ilk seti alsa da son iki seti kaybetti ve Norrie 5/7-6/4 ve 7/5 ile şampiyon oldu. İkinci sette bir sakatlık geçiren Alcaraz, doktor tedavisinden sonra çok çabaladıysa da maalesef toparlanamadı ve çok iyi bir savaşçı olan solak Norrie'ye yenilmekten kurtulamadı. İlk parladığı günlerde herkese büyük ümit veren komple oyuncu Alcaraz'dan beklentiler oluştu bir anda. "Bu çocuk 30 Grand Slam kazanır, bir numarayı da kolay bırakmaz" deniliyordu. Ben acizane, acele etmeyin, bu oyun şekline vücut kolay dayanmaz, tenis zordur ve her an sakatlıkları olabilir demiştim. Nitekim daha ilk senesinin sonunda sakatlandı ve sene sonu finallerine bile katılamadı. Atlattı ama yine sakatlandı. Umarım çabuk iyileşir. Tenis zor zanaat!

KREJCİKOVA FIRTINASI

WTA 1000 Dubai turnuvasında Barbora Krejcikova, çeyrek finalde dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, ardından 3 numaralı raket Jessica Pegula'yı yendikten sonra finalde de Swiatek'i saf dışı bıraktı. Krejcikova, dünya bir numarası Swiatek'i de finalde 7/4-6/2 yenerek şampiyon oldu. Müthiş başarılı bir hafta yaşadı ve yaşattı. ATP 250 Qatar (Doha) Exxon- Mobil sert kor turnuvasında Medvedev, turnuvanın finalinde Andy Murray ile oynadı ve çok çekişmeli güzel bir maçtan sonra 6/4-6/4 kazanarak art arda ikinci şampiyonluğunu kazandı.