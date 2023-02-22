TENIS DÜNYADA NE KADAR POPÜLER?

2019 yalında yapılmış bir araştırmaya ve Wikipedia'ya göre: Tenis, Fransa'da başlayıp İngiltere'de gelişse de 1950'lerden beri en çok Avustralya'da neredeyse herkes tarafından oynanmaktadır (%100 Popülerlik yüzdesi!). Avustralya Davis Cup kupasını 15 sene üst üste (1950-1967) kazanmıştır.

İkinci en çok tenis oynanan ülke ise Fransadır (%71). Üçüncü olarak dünyanın en eski tenis federasyonuna sahip olan ülke olarak Yeni Zelanda'yı görüyoruz (% 70), 4. sırada İsviçre var (%69) ve 5. olarak İngiltere (%63). Popülerlik yüzdesi %60'ın altına inmeye başlamış Belçika, Singapur, Amerika Birleşik devletleri, Filipinler ve İtalya (%51) ile en popüler 10 ülkenin popülerlik yüzdeleri halkında, üstünden seneler geçmiş olsa da bazı fikirler almış olduk sanıyorum! Tenisin bizde ki popülerlik yüzdesi kaçtır? 85 milyon nüfuslu bir ülkede ki 220 bin gibi bir oyuncu sayısının da hangi popülerlik yüzdesi ile ifade edileceğini bilmek isteyebileceklerin sayısının çok olacağını sanmıyorum. Belki bir gün % 51'in üstüne çıkarsak duyar, öğreniriz!

BU HAFTANIN TURNUVALARI

■ ATP 500 Rio de Janeiro'da senenin ilk toprak kort turnuvası var. Bir numaralı seri başı geçen senenin şampiyonu 19 yaşındaki Carlos Alcaraz ve 2 numaralı seri başı Cameron Norrie. Rakiplerden Lorenzo Musetti ve dünya 21 numarası ve son turnuvasını oynayacak olan Thomaz Bellucci.

■ ATP 250 Qatar (Doha) ExxonMobil Open sert kort turnuvası: Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Roberto Bautista Agut ile WC'lı Andy Murray kortlarda olacak.

■ ATP 250 Open 13 Provence Marsilya: Jannik Sinner, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov ve Stan Wawrinka şampiyonluk için mücadele edecekler.

GEÇEN HAFTANIN NETICELERI

■ Rotterdam'da ATP 500 ABN AMRO açık turnuvasında teklerde Daniil Medvedev, Jannik Sinner'i 5/7 6/2 6/2 yenerek şampiyon olurken, çiftlerde Dodig/Krajicek çifti şampiyonluğa ulaştı.

■ ATP250 Buenos Aires: Carlos Alcaraz, C. Norrie 6/ 3 7/ 5 yenerek teklerde birinci olurken, çiftlerde Bolelli/Fognini çifti şampiyon oldu.

■ WTA 250 Qatar TotalEnergies Open (Doha) Turnuvası'nda Iga Swiatek teklerde tüm turnuva boyunca sadece beş oyun kaybettiği maçlar sonunda Jessica Pegula'yı 6/3-6/0 yenerek şampiyon olurken, çiftlerde Kichenok/J. Ostapenko ekibi zirvede yer aldı.

AVRUPA KIS KUPALARI

14 yaş Erkek ve Kız Milli Takımlarımız Avrupa Kış Kupalarından başarılarla döndü. Mustafa Ege Şık, Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz'den oluşan 14 Yaş Erkek Milli Takımımız Almanya'nın Niederzier kentinde düzenlenen Avrupa Kış Kupasında İtalya'yı 3-0 yendi.

Ardından İngiltere takımına 2-1 yenilse de üçüncülük için oynadığı Alman takımını 2-0 yenerek turnuvayı Avrupa 3'üncüsü olarak tamamladı. Kutluyoruz.

Kızlar müsabakalarında ise 14 Yaş Kız Milli Takımımız Melis Yıldırım, Zümra Balkan, Defne Aydemir ile, Çek Cumhuriyeti'nin Rakovnik kentinde oynanan Avrupa Kış Kupası Kızlar Finalleri'nde Çek Cumhuriyeti ve Macaristan takımlarının her birine 3-0 yenildi, Belçika'yı ise 2-0 yenerek turnuvayı Avrupa 7'ncisi olarak tamamladı. Katılmış olmak bile başarıdır.