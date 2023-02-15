Davis Cup’ta tarih yazdık

Dünya 38. sırasında yer alan Türkiye Milli Takımı, ülkemizde 3-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Davis Cup Dünya Grubu I Play-Off müsabakaları sonunda Slovenya'yı 4-0 mağlup etti. Bu sonuç ile A Milli Erkek Takımımız, Dünya Grubu 1'e yükselerek çok büyük bir başarı elde etti. Tüm oyuncularımızı, kaptanımız ve yardımcılarını kutluyor, başarılarının devam etmesini diliyoruz...

BERFU CENGİZ'DEN MUHTESEM BASARI

WTA Meksika 40K ikinci tur maçında Fransız Yasmine Mansouri'yi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen Milli oyuncumuz ve büyük ümidimiz Berfu Cengiz, çeyrek finalde daha önce WTA 12 sırasına kadar yükselmiş olan Sabine Lisicki'yi de 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0'lık skorla geçti, yarı finale adını yazdırdı. Berfu Cengiz, yarı finalde ise rakibi WTA 151 numarası Despina'yı 3 sette 6/4, 1/6 ve 7/6'lık setlerle 2-1 yenerek Meksika 40K finaline çıktı. Final maçında da turnuvanın 2 numaralı seribaşı olan Çinli rakibi Yue Yuan'ı üç zorlu setin sonunda oynadıkları tie-break'i 11-9 kazanarak şampiyon oldu. Ardından oynadığı çiftler maçını da takım arkadaşı Sofia Sewing ile beraber kazanarak iki kupa ile Meksika turnuvasını tamamladı. Alkışlıyor ve nice başarılar bekliyoruz...

BİZİMKİLER HAVLU ATTI

W TA'da milli oyuncumuz Ayla Aksu, Antalya'da bu hafta oynanan 25K maçlarında ilk turda 3 numaralı seribaşı Hennemann'ı 6-2, 5-7, 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ikinci tura yükselse de Mısırlı Sandra Samil'e 6-2, 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olup elendi. Elemelerde oynayan İlay Yörük, Wildcard (WC) ile katılan Leyla Nilüfer Elmas ise bir varlık gösteremediler. Pemra Özgen ise Portekiz'de düzenlenen Porto 40K Turnuvası'nda ilk tur maçında 2 numaralı seribaşı WTA 115 numarası Lucrezia Stefanini ile karşılaştı ve 6/4, 4/6, 6/2'lik setlerle 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.