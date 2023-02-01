Bu kez olmadı

Talinn'de art arda oynadığı 2 turnuvanın birinde finalist, diğerinde de şampiyonluk kazandıktan sonra Fransa'ya geçen Zeynep Sönmez, Andrezieux şehrinde düzenlenen ITF 60K bayanlar turnuvasının ilk turunda rakibi Barla'yı 46 dakikada mağlup ettikten sonra Rusların yeni yıldız adayı Wta 134 numarası Erika Andreeva'yı da 6-4, 7-6 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçını Snigur'a karşı oynadı, maalesef 3/6, 5/7'lik bir skor ile mağlup oldu.

AVUSTRALYA AÇIK BİTTİ

ELENA Rybakina Ukrayna savaşından dolayı tabelası bayraksız olan Belaruslu Aryna Sabalenka ile oynadı. Biri buz gibi sakin, diğeri ise tüm maç boyunca ateş gibiydi. İki tarafın da yaptıkları hatalarla süslenmiş çok kaliteli ve çok zevkli bir maç oldu. Kolay gibi gözüken 4/6, 6/3, 6/4'lük 3 sette de büyük çekişme yaşandı. İkisinin de çok istediği "Slam" şampiyonluğu Sabalenka'ya nasip oldu. Aslında tenis oynayan herkesin hayallerini süslemez mi bu şampiyonluk? Erkeklerde ise beklenen oldu ve Novak Djokovic kupaya ulaştı. Djokovic, finalde ki rakibi Stefano Tsitsipas'ı, locası ile aleni ve sık sık atışıp azarlayarak 3 sette 6/4, 7/6, 7/6 yenerek, önceden hazırlattığı 22. Slam şampiyonluğu Lacoste eşofmanını da giydi ve kupasını aldı. Çift kadınlarda Krejcikova - Siniakova, çift erkeklerde de Rinki Hijikata / Jason Kubler şampiyon oldular. Darısı bizim oyuncularımıza diyerek hepsini alkışlıyor, kalpten kutluyoruz!

ALKISLAR ALTUG'A

Ottignies-Louvin La Neuve düzenlenen Belçika BW CHALLENGER 125 turnuvasında Cem İlkel şanslı kaybeden ( LL) olarak başladığı turnuvada Shevchenko'yu 6/1, 6/7, 6/3 yendikten sonra ikinci turda Marozsan De Sclpfer'e 6/2, 6/4 yenildi. Altuğ Çelikbilek ise LL olarak katıldığı ana tabloda Vachelot'yu 6/4 6/2 yendi ve ikinci tura çıkmayı başardı. Orada ki rakibi Ymer'i de 6/3, 6/3 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Rakibi Misolic'i de 6/4, 5/7, 6/4 yenerek finale göz kırptı. Ancak rakibi Ymer'e 6/4, 6/4 yenilerek turnuvaya veda etmiş oldu.

MİLLİLER SAHNE ALIYOR

3-4 Şubat'ta ENKA Spor Kulübü'nde gerçekleşecek erkekler Davis Cup Play-Off müsabakasında Slovenya ile karşılaşacağız. Türk takımı Bora Gerçeker'in kaptanlığında milli oyuncularımız Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel, Sarp Ağabigun, Ergi Kırkın ve Yankı Erel ile kurulmuş. Maçların her gün 11'de başlayacağı ve TRT SPOR yıldız TV'den canlı yayımlanacağı duyuruldu. Dünya Grubu 1'e yükselmesini beklediğimiz takımımıza başarılar diliyoruz.