Tenis için ipuçları

Büyük tenisçi Bill Tiden'e göre "Tenis bir spordan daha fazla, bir sanattır, baledir, danstır!" demekmiş. Böyle güzel bir tespit karşısında bizler de tenise bu gözlerle bakıp daima şevk içinde tadına varmalıyız. Bir de benim gözümden görün diye bazı noktalara değinmek istiyorum. Tenis Olimpik bir oyun, her yaştan insanların oynayabileceği eğlenceli bir oyundur. Yalnız eğlenmek için oynanan bir oyun değil, rekabete açık ve heyecan dolu bir spor dalıdır. Tenis, oynayanların sağlıklı ve diri bir vücuda sahip olmalarını sağlar. Yeter ki istensin!

DELRAY BEACH'TE HEYECAN DORUKTA

ATP 250 Delray Beach başlıyor. Oyuncular bu ATP turnuvası için Amerika'dalar. ABD'li Taylor Fritz turnuvanın 1 numaralı seri başı, yine Amerikalı Tommy Paul ise 2 numaralı seri başı. Burada ayrıca Mannarino, Shapovalov, Giron gibi ünlü oyuncuları da görüyoruz. Maçlar devam ediyor ve çeyrek final heyecanı bugün yaşanacak. Aynı zaman diliminde ATP 250 Buenos Aires Turnuvası Brezilya'da oynanıyor. Ayrıca bu hafta kadın tenisçiler, WTA 500 Doha Turnuvası için Katar'dalar.

TURNUVALAR ZOR

Hep çeyrek finallerden bahsediyoruz, çünkü çeyrek finallere çIkabilmek bile önemli. Ana tablo maçlarında elemelerden gelenler, şanslı kaybedenler ve davet edilenlerle birlikte 32 veya 28 kişilik bir fikstür ile gerçekleşiyor. Ana tablo çeyrek finallere geldiğinde ise şampiyonluğa baş koyan 8 oyuncu kalmış oluyor. Bu sekiz oyuncudan birinin şampiyon olacağını düşünün, bu seviyede her maç oyuncuları şampiyonluğa, daha çok puana, daha çok ödüle taşır. Buradan alacağı para ödülü ile tüm haftanın masraflarını karşılayacağı gibi banka hesabını da büyütecektir.

Tabii amacın aslında şampiyonluk olduğunu da unutmamak gerekir. Yani çok önemli bir seviye!

NEFES KESEN MÜCADELELER

ATP 500 Rotterdam turnuvası Hollanda da oynanıyor. Turnuva büyüdükçe katılan oyuncu isimlerinde de nitelik ve nicelik bakımından belirginleşiyor. 1 numaralı seri başı Yunanlı Tsitsipas, 2 numarada ise Rus Rublevi görüyoruz. Ama rekabet çok kuvvetli. Rus Medvedev, Alman Zverev, İtalyan Sinner, Hurkacz, Kanadalı Auger-Allisssime , De Minaur, Bulgar Dimitrov, Rune ve turda kalmaya çalışan İsviçreli Wawrinka.

Hepsi birbirlerine yakın sayılabilecek oyuncular. Çeyrek finale çıkanlara bakalım: Wavwrinka/Sinner, Medvedev/Auger-Allisssime, Dimitrov/De Minaur ile oynarken Grekspoor rakibini bekliyor olacak.