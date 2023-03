Oyuncularımıza basarılar

ATP Challenger Megasaray Hotels Açık Turnuvası 6 Mart Pazartesi günü Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde başladı ve 12 Mart Pazar günü tekler finali ile sona erecek. Toplam 73 bin Euro para ödülünün dağıtılacağı bu turnuvada 27 ülkeden dünya ilk 300 içindeki 64 sporcu katılıyor.

Turnuvada ülkemizi milli oyuncularımızdan Ergi Kırkın, Yankı Erel, Koray Kırcı ve Sarp Ağabigün temsil edecek. Yaz sezonu yaklaşırken diğer milli oyuncularımızdan Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel Lugano Challenger turnuvasında, Zeynep Sönmez ve Ayla Aksu Astana W60 turnuvasında, İpek Öz ve Berfu Cengiz ise Pretoria W25 turnuvasında mücadele edecekler... Oyuncularımıza üstün başarılar diliyoruz.

ÇİFT OYUNU ÇOK ÖNEMLİDİR

Teniste çift oyunu için iki kişilik takımlar oluşturulsa da, her oyunda beklenen eğlenceye ve başarıya ulaşmak kolay değildir. Bunun nedeni oyunun, takımların içlerindeki uyuma çok bağlı olmasıdır. Daima iki eşit oyuncu ile kurulmuş olduğu var sayılması gereken çift oyunu, aslında kişilerin karakterleri ve kişilik özelliklerinin ortaya çıktığı, tek oyunlarından farklı, özel ve çok hassas bir düzen içinde karşılıklı özveri gerektirir. Takımı oluşturan kişilerin birbirlerine karşı, olumlu veya olumsuz her türlü davranışı alınacak iyi veya kötü neticelerin en önemli nedenidir. Aslında burada istenen başarı, herkesin her an hata yapabileceğinin peşinen kabul edilmesi ile karşılıklı tolerans, anlayış, işbirliği, motivasyon ve büyük özveri ile kazanılır! Takımı oluşturan oyuncuların yeteneklerine bağlı ve stratejik olarak düşünülse de, servis atanın yöneteceği en basitinden takım içinde: kimin forehand, kimin backhand de oynayacağı; Filede nasıl ve nerelerde durulup nasıl pozisyon alınacağı gibi davranışlar beraberce kararlaştırılmalıdır...

DJOKOVİC KATILAMIYOR

ATP 500 Dubai'de yarı finalde Djokovic'i iki sette 6/4-6/4 yenerek finale çakan Medvedev, Zverev'i mağlup ederek finale çakan vatandaşı Rublev'i iki sette 6/2-6/2 yenerek ikinci haftada üst üste şampiyon oldu. Zirveye tekrar yaklaşıyor. -ATP 500 Acapulco'da Avustralyalı De Minaur, Amerikalı T. Paul'u 3/6-6/4-6/1 yenerek hem şampiyon oldu hem ilk on oyuncu arasına girdi. -ATP 1000 Indian Wells 9 Martta başlayıp 19'una kadar da devam edecek. 8.8 M$ toplam ödüllü bu büyük sert kort turnuvasında 96 oyuncu ana tabloda oynayacak. Ne var ki USA Djokovic'e ülkeye giriş izni vermediği için katılamıyor maalesef. WTA 1000 Indian Wells turnuvası da aynı ödül miktarı ve aynı tarihlerde oynanacak. Bu iki büyük turnuva ile sezona hızlı bir giriş bekleniyor.

IZMİR'DE İKİ BÜYÜK TURNUVA OLACAK

Tenisin, özellikle ileri yaşlarda çok sevilen, eğlendiren ve çift takımları müsabakalarında her an belirleyici olabilecek çift kategori maçlarının yeterince önemsenmemesine rağmen, ne kadar önemli olduğunu bilmekte maalesef pek dikkat edildiği söylenemez. Bu hafta İzmir'de Kültürpark Tenis Kulubü'nde (KTK) ve Egeli Tenis Veteran Derneği'nde (ETV) başlayacak olan iki büyük turnuva ile arkasından yine İzmir'de oynanacak ITF T400 ve T200 turnuvaları var. Mayıs ayında da Antalya'da oynanacak Türkiye takımlar şampiyonası öncesi önemini hatırlatmış olayım!