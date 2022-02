Maceraya gerek yok

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından çıkış arayan Fenerbahçe, sahasında eski kaptanı ve hocası olan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'i konuk etti. Açıkçası sarı-lacivertlilerin arayı iyi değerlendirip bir kaç takviyeyle yükselişe geçmesini bekliyordum. Ancak takviye yapılmadığı gibi oyun anlamında da bir kıpırdanma göremedik. Koskoca 45 dakikada ev sahibi ekip sadece Pelkas ve Ferdi ile kaleyi bulabildi.

Başakşehir ise diğer maçlara nazaran topu daha çok rakibine vererek kontralarla gol aradı.

Fakat onlarda final paslarında inanılmaz hatalar yaptı. İkinci yarıda İsmail Kartal, İrfan Can'ın yerine Ozan'ı alarak orta saha üstünlüğünü kurmak istedi. İkinci yarının ilk 15 dakikasında bunda başarılı da oldu. Fenerbahçe oyunu tamamen rakip sahaya yıktı. Tam her şey sarı-lacivertlilerin eline geçtiği dediğimiz anda sahneye çıkan Berkay, Başakşehir'i öne geçirdi. Geri kalan 30 dakikada Kanarya rakip yarı sahada kamp kurdu. Fakat yaratıcı bir oyuncusu olmaması nedeniyle bırakın gol bulmayı pozisyona bile giremediler.

IRFAN CAN TOPARLANMALI

Başakşehir ise golden sonraki yarım saatlik dilimi çok akıllı oynadı. Topu maçın başında olduğu gibi Fenerbahçe'ye bıraktı. Topu kaptıklarında ise hızlı kanat oyuncularıyla rakip sahada tuttular. Daha önce bir çok kez olduğu gibi F.Bahçe yine eski dostlarından darbe yedi. Sezon başında da yazmıştım. Belözoğlu takımın başında kalmalıydı diye. Bu sözümü değiştiriyorum. Başkan Koç gurbet ellere gidip yeni maceralara atılmak yerine Belözoğlu'nu takımın başına geri getirsin. Son olarak İrfan Can'a değinmek istiyorum. Evet üzerinde baskı var. Ancak bu baskının en büyük nedeni saha içinde neler yapabileceğini bilmemizden.

Bir an önce toparlanıp Mesut'un yokluğunda daha fazla sorumluluk almalı. Başkan Koç, dün söylediği transferleri bir an önce bitirmeli yoksa Avrupa vizesi de elden gidecek.