Larin takımını sabote etti

Süper Lig lideri Trabzonspor, müthiş taraftarının desteğini arkasına alarak Beşiktaş maçına başladı. Herkes bordo- mavililerin oyunu domine ederek işi bitirmesini bekliyordu. Ancak, sahadaki oyun tam tersi yöndeydi. Takımın başına Ismael Valerien'i geçirerek yeni bir sisteme geçen Kara Kartal, inanılmaz bir baskıyla maça başladı.

Siyah-beyazlılar, özellikle kanatları kullanarak rakibini kendi sahasına hapsetti. Batshuayi iki net fırsatı cömertçe harcarken, bir pozisyondan da Vida yararlanamadı. İlk yarının ortalarına doğru ev sahibi ekip, yavaş yavaş oyundaki hakimiyeti eline almaya başladı ve oyunu rakip yarı alana yıktı. Visca ve Djaniny'nin defansın arkasına yaptığı koşularla pozisyon arayan Trabzon, Beşiktaş savunmasını aşamadı ve ilk yarı başladığı gibi bitti.



TRABZON İLANI ERTELEDİ

İkinci yarının başında ev sahibi ekip Cornelius ile golü buldu. Golden sonra konuk takım ataklarını sıklaştırdığı anda penaltı kazandı.

Topun başına geçen Batshuayi, direği nişanlayınca kafamda maçı bitirdim. Fakat, sadece iki dakika sonra sahneye çıkan Rosier eminim benimle birlikte birçok kişiyi yanılttı.

Tam Beşiktaş, rüzgarı arkasına almışken, Larin rakibine tokat atarak takımını 10 kişi bıraktı.

Pozisyonu izlediğimde aklıma bir Fenerbahçe- Galatasaray derbisi geldi. 2009-2010 sezonunda sarı-lacivertlilerin rakibini sahasında 3-1 mağlup ettiği maçta Larin ile Siopis'in pozisyonun aynısı olmuştu. O maçta Roberto Carlos, Keita'nın adeta sırtına çıkmış, Fildişili oyuncu da Sambacı'ya yumruk atmıştı. Keita kırmızı, Carlos sarı kart görmüştü. Ne olursa olsun bu kadar profesyonel bir oyuncunun böyle bir tuzağa düşmemesi gerekirdi. Kalan dakikalarda Trabzon baskısını artırsa da sonuç değişmedi ve bordo-mavililer, şampiyonluk ilanını biraz daha uzattı. Son bir not söylemek gerekirse, eğer Beşiktaş yönetimi Ismael'in istediği oyuncuları alırsa gelecek sezon harika bir takım izleriz.