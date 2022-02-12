Direkler böyle istedi

Geçen haftaki derbide Göztepe'yi yenerek 16 maçlık galibiyet hasretine son veren Altay için Çaykur Rizespor maçı büyük önem taşıyordu. Rize karşısında alınacak 3 puan siyah-beyazlıları hem üst sıralara taşıyacak hem de direkt rakibi karşısında 6 puanlık maçı kazanmış olacaktı. Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta, Göztepe maçındaki kadroyu bozmadı ve topu yine rakibine bırakmayı tercih etti.

Ortasaha da rakibine şok presler uygulayan İzmir ekibi, Kappel ve Rodriguez ile sonuca gitmeye çalıştı. Ancak Deniz'in dokunamadığı ve Kappel'in direkten dönen şutu dışında kayda değer bir tehlike yaratamadılar.

Rizespor ise özellikle Gedson Fernandes ve Boldrin ile Altay kalesinde tehlikeler yarattı ancak onlar da skoru değiştiremedi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi taraftarının desteğini de arkasına alıp Rize kalesini abluka altına aldı.



KABUSTAN UYANABİLİRLER

Kazımcan ile bir topu direkten dönen Altay, Karadeniz ekibinin savunmasını aşmakta zorluk yaşadı. Yusuf ile de Rize'nin bir topu direkten dönerken son anlar nefesleri kesti. İki takım da kazanmak için her şeyini ortaya koydu. Fakat bu dakikalarda da Altay kalecisi Lis ve Rizespor kalecisi Tarık ön plana çıkarak takımlarını ayakta tuttu. Üç puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Ama geçen haftaki Göztepe galibiyeti siyah-beyazlı futbolcuların özgüvenlerini yerine getirmiş. Eğer İzmir ekibi golcülerini de yeniden kazanırsa Özbalta yönetiminde kabustan uyanabilirler.



SAVUNMAYA AYAR ŞART

Son olarak Altay defansına değinmeden olmaz. Derbide olduğu gibi yine takımı ayakta tutan Lis ve Murat Akça oldu. Özbalta'nın bir an önce Cebrail ve Naderi'yi 11'e monte edip Björkander'in yerine Thiam'ı koyması lazım. Fitil geçen hafta ateşlendi. Fakat baruta ulaşana kadar önünde uzun bir yol var. Aman dikkat!