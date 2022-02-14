Bu takım ligde kalacak

Göztepe, yakaladığı 4 maçlık müthiş seriyle kendini ateş hattının dışına çekmişti. Ancak Altay'a derbide yenilen sarı-kırmızılılar, hafta içinde de Beşiktaş'a penaltılarla elenince moraller bozuldu. Hatay'a moralsiz gelen İzmir ekibinde Adis Jahovic'in ardından sakatlık kervanına Cherif Ndiaye, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic ve Marko Mihojevic katıldı. Üstüne bir de Dino Arslanagic ve Obinna'nın da cezalı olması teknik direktör Nestor El Maestro'nun elini kolunu bağladı. Göz-Göz tüm olumsuzluklara rağmen Hatay önünde maça iyi başladı ve önde yaptığı baskıyla rakibini şaşırttı. Sarı-kırmızılılar, Di Santo ve Tijanic ile iki de net pozisyondan yararlanmadı.

İkinci yarının sonlarına doğru oyundan kopan Göz-Göz'e Hatayspor cezayı kesti.

Önce Murat'ın hatasında Diouf sonrasında ceza sahası dışından El Kaabi Göztepe ağlarını havalandırdı. Maestro etkisiz olan Maubandje ile Tijanic'in yerlerine Berkan ve Yalçın'ı alarak ikinci yarıya başladı. Aytaç biraz daha öne geçince sarı-kırmızılılar, hücumda etkili olmaya başladı. Ataklarını sıklaştıran Göz-Göz Halil ile farkı bire indirse de bu yeterli olmadı ve İzmir ekibi üst üste 2. kez mağlup oldu.

Gereksiz kartlara dikkat

Ancak Göztepeli taraftarlar içini ferah tutsun. Bu takım kümede kalmayı başaracak.

Hem de basın tribününde izlerken ölüp ölüp dirildiğim Ankaragücü maçında olduğu gibi son müsabakaya bırakmadan yapacak. Fakat Göztepeli futbolcuların artık gereksiz yere kart görmemesi gerek.

Bu hafta Dino ve Obinna yoktu. Gelecek hafta ise Atakan olmayacak. Biraz dikkat!

Ayrıca Adis'in geri dönmesiyle hücumda daha etkili bir Göztepe izleyeceğimize eminim.

Son olarak Soner'in de biraz daha performansını yukarı çekmesi gerekiyor.

Özellikle hücuma çıkarken kaptırdığı toplar sarı-kırmızılıların canını çok yaktı. Biraz daha kontrollü oynarsa ilk geldiği sezonki gibi takıma katkı verir.