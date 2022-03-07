İyi ki Altay oradaydı

Bir tarafta tüm kulvarlarda havlu atan ve elinde sadece Şampiyonlar Ligi hedefi kalan Fenerbahçe. Diğer yanda ise yakaladığı müthiş havayla ligin tozunu atan lider Trabzonspor. Beklenildiği gibi heyecan dozu ve tansiyonu yüksek bir maç oldu. Karşılaşmanın başlarında İrfan Can Kahveci VAR'dan gelen uyarı sonrası direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı. Üstüne bir de Nwakaeme'den gol gelince kafamda 'Tamam maçın seyri belli oldu artık' düşüncesi geçti. Ancak sarı-lacivertliler öyle bir reaksiyon gösterdi ki, 10 kişiyle sezon boyunca oynamadığı bir futbol ortaya koydu.

Sağlı sollu ataklarla rakibini sahasına hapsetti. İkinci yarıda iki hoca da müdahalelerde bulunarak adeta satranç oynadı. İlk yarıda olduğu gibi baskısını artıran sarı-lacivertliler, nöbetçi golcüsü Zajc'ın attığı golle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da varını yoğunu ortaya koysa da kaleciler kalesinde devleşince skor değişmedi.



BU KADAR REHAVET OLMAZ

Fenerbahçe, eğer bu performansını ligin kalanında sürdürebilirse Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşabilir.

Ancak İrfan Can'ın sinirlerine hakim olması gerekiyor. Bugün takımına çok zarar verdi. Önce Göztepe maçında Atakan ile kavga edip ceza aldı şimdi de rakibinin ayağına basarak kızardı.

Sarı-lacivertliler ile ilgili bir sözüm de taraftara. Evet takım istediğiniz gibi değil ve verdiğiniz tepkilerde haklısınız.

Ancak her ne olursa olsun sahaya girip hakeme saldırmak hiç yakışmadı.

Orada Altay olmasa ne olacaktı hiç düşünmek istemiyorum. Böyle anlarda biraz daha sağduyulu olmakta fayda var. Trabzon'a gelirsek puan farkı futbolcularda rehavete sebep olmuş. Son oynadıkları Kayseri maçının 2. yarısı dışında ligin ilk yarısındaki Trabzon'u izleyemiyoruz. Artık şampi... diyebiliriz ama bu kadar rehavet de iyi değil.

Benden söylemesi...