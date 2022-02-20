Golcüleri geri kazanmalı

S aha içi ve saha dışı nedenlerden dolayı düşme korkusunu yakından hisseden son iki maçta aldığı 4 puanla umutlanan Altay'ın İstanbul deplasmanında hedefi en az bir puandı. Serkan Özbalta'nın takımın başına geçmesiyle birlikte oyun anlayışını değiştiren İzmir ekibi, Göztepe ve Rizespor maçında olduğu gibi topu yine rakibine bırakarak kontrataklarla gol aradı. Ancak Özbalta'nın bu taktiği Beşiktaş karşısında yeterli olmadı. İlk yarıda Beşiktaş, oyunu tamamen domine ederken, Altay kalesini abluka altına aldı. İstanbul temsilcisinde Güven kaleyi düşünmek yerine pas atmayı tercih etse ilk yarıda skor tabelası değişebilirdi. Son iki maçta toparlanan Altay savunması dün gece yine aksadı.

Rakibine birçok pozisyon veren Altay'ı ayakta tutan isim kaleci Lis oldu. Polonyalı eldiven özellikle Necip ve Teixeira'nın girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşti. Altay ise koskoca 45 dakikada sadece Kappel ile bir pozisyon bulabildi.



IŞIK GİDEREK SOLUYOR

İkinci yarının başında Özbalta, Özgürcan'ın yerine Rodriguez'i alarak hücumdaki etkinliği arttırmak istedi. Rodriguez'in oyuna girmesiyle Altay hücumda daha etkili bir görüntü çizerken, Lis de kalesinde harikalar yarattı. Ancak, gol geliyorum diyordu. Lis'in defettiği pozisyonların ardından Kenan ağları havalandırırken gol VAR'a takıldı ve iptal edildi. Tam bu anlarda ise kritik gollerin adamı Vida sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda Özbalta tüm kozlarını sahaya sürerken, Altay üst üste bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince sahadan puansız ayrıldı. Bence Altay'daki sorun Mustafa Denizli'nin devre arasında sürekli tekrarladığı ve ayrılmasındaki en önemli sebep olan transfer yapılamaması. Çünkü İzmir ekibinin yedek kulübesi özellikle savunma açısından yetersiz. Bir de üstüne hücum oyuncularının performans düşüklüğü eklenince sonuç kaçınılmaz oluyor. Tünelin ucundaki ışık giderek azalıyor. Özbalta'nın bir an önce Bamba, Rayan ve Paixao'yu geri kazanması gerek.