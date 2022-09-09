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Düğümü çözdü OGÜN ÖZDEMİR

Düğümü çözdü

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Giriş Tarihi: 09.09.2022, 00:00

FENERBAHÇE, Dinamo Kiev karşısında maça müthiş başladı. Oyuncular ve taraftarlar geçtiğimiz ay Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının rövanşını almak için adeta ruhlarını ortaya koydular. İlk dakikadan itibaren sarı-lacivertliler, oynamaya Ukraynalılar ise oynatmamaya çalıştı. Kievli futbolcular, sert faullerinin yanı sıra yerden kalkmamaları ve vakit geçirme çabalarıyla oyunu soğutmaya çalıştı.

Sarı-lacivertli Gustavo'nun kafa vuruşuyla üstünlüğü eline geçirdi. Baskısını devam ettiren İstanbul ekibi farka gideceği maçta kalesine gelen ilk şutta şok yaşadı. Yenilen golün ardından Jesus, peş peşe kenardaki yıldızlarını sahaya sürdü. Rakip kaleyi abluka altına alan sarı-lacivertliler, yeni transferi Batshuayi'nin attığı golle bayram yaptı. Şunu bir kez daha görmüş olduk.

Futbolda her zaman oynamak isteyenler kazanır. Jesus, grup kura çekimi öncesi Kiev maçının boğazında bir düğüm gibi kaldığını ve yeniden onlarla oynamak istediğini söylemişti. Portekizli düğümü çözerek takımının sadece ligde değil Avrupa'da da iddialı olduğunu göstermiş oldu. Son olarak Fenerbahçe taraftarı yaptıkları tezahüratlarla takımı ateşledi. Onlara da kocaman bir alkış.

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