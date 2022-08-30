Valencia takımı yaktı

Son dönemde lig ve Avrupa'da müthiş maçlar çıkaran Fenerbahçe, Konyaspor önünde tekledi. Bu kayıp için birçok neden sayabiliriz.

Mesela üst üste çok maç oynanması, Konya'nın çok dirençli çıkması ve oyuncuların her maç değişmesi gibi. Fakat bu maçın en büyük sorumlusu Enner Valencia oldu.

Sezona harika başlayan attığı ve attırdığı gollerle adından söz ettiren Valencia, Konya önünde takımına ihanet etti. Daha 22. dakikada rakibinin oyununa gelerek takımını 10 kişi bıraktı. Eğer şampiyonluğa oynayan bir takımın oyuncusuysan sadece gollerin, asistlerin değil zihinsel performansın da önemli. Rakibin ne yaparsa yapsın sen sakin kalmalısın. Valencia'nın atılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin bütün oyun planı değişti. İkinci yarının başında da Konya'dan Adil, kırmızı kartla atıldı.

Fakat tam bu anlarda ev sahibi ekip attığı golle üç puana uzandı. Kalan dakikalarda Fenerbahçeli futbolcular ellerinden geleni yapsa da değişen bir şey olmadı. Lig çok uzun bir maraton ve henüz daha başındayız.

Yol kazası tabii olacak. Önemli olan takımı yalnız bırakmamak.



JESUS'UN BÜYÜKLÜĞÜ

Jesus hakkında konuşmamak olmaz.

Ne kadar büyük bir hoca olduğunu dün bir kez daha gösterdi. Valencia'nın pozisyonunda hakem Arda Kardeşler VAR odasıyla görüşürken, o hiç itirazda bulunmadan oyuncularını yanına çağırdı ve şimdi ne yapacaklarını anlattı. Ardından hemen Lemos'u çıkartarak Serdar Dursun'u oyuna sürdü. Daha önce de yazdığım gibi Jesus'un planları asla bitmiyor. Son olarak yönetime bir çağrı daha yapayım.

Bu takıma forvet şart! Portekizli hoca her basın toplantısında söylüyor. Artık bir kulak verin. Bu maçta Valencia, bireysel hatadan atıldı. Yarın aynısı olur, sakatlık olur. Ama bu sezon Serdar Dursun ile bitmez. Şampiyonluk gelmez.