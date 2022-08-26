Eminim sezon başında oynanan Dinamo Kiev maçlarının ardından bir çok kişi bu sene de gitti diye düşünmüştür. Ki ligin açılış maçında alınan Ümraniye beraberliği de tuzu biberi olmuştu bu dediğimin. Ancak Kanarya, Adana Demir maçında yazdığım satırlarda belirttiğim gibi bu müsabakanın ardından büyük değişim gösterdi. Geçen sezonlarda sarı-lacivertli takımı en çok bir taktiğinin olmaması konusunda eleştiriyorduk. Jesus'lu Fenerbahçe'nin ise taktikleri bitmiyor. Duran top, akan oyun, kontra yani sürekli bir plan çerçevesinde oyun ortaya koyuyorlar. Üstüne üstlük Jesus, her maç rotasyona gitmesine rağmen herkesten aynı performansı alıyor. Takımdaki herkes gol yükünü sırtlanabiliyor. Bu maçın yıldızı hiç kuşkusuz attığı iki gol ve gösterdiği olağanüstü performans ile İrfan Can Kahveci oldu. Fakat bir kişinin ismini daha vermezsek ayıp olur. Geçen sene yıldızını parlatan, Jesus geldikten sonra oyuna hep sonradan giren Crespo, dün sahada basmadık yer bırakmadı. Orta sahada dinamo gibi bir ileri bir geri gidişlerini izlerken ben yoruldum ancak o yılmak bilmedi. Bu sene Avrupa'da başarı gelir mi bilemem fakat ligde bu yolun sonu şampiyonluk. Bayrakları hazırlayın...

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