Bambaşka bir F.Bahçe

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yapılan transferleri hep eleştirmiştim.

Özellikle orta sahaya alınanların hep aynı tip oyuncular olmasından dolayı.

Bu sezonun başında da aynı hareketleri görünce çok şaşırdım. Ancak Koç, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada transferleri teknik direktör Jorge Jesus'un istediğini söylemişti. Maçı izlerken orta alanda yine sürüsüyle oyuncu varken Jesus nasıl istikrarı sağlayacak düşüncesi geçti aklımdan. Tam bu anda Fenerbahçe'nin daha şimdiden 8 resmi maç yaptığı geldi aklıma. İşte cevap buradaydı. Jesus'un oyun planında orta saha ve kanatlardaki oyunculara çok iş düşüyor. Burada forma giyen futbolcuların hep diri olması gerekiyor.

Olası cezalı, sakat ya da bu süreçteki gibi 3 güne bir maç oynanan periyotlarda elinde ideal 11'dekinin yerini aratmayacak isimler istiyor Portekizli hoca. Fenerbahçe, Ümraniye önünde yaşadığı puan kaybının ardından bambaşka bir kimliğe büründü.

Forvet sıkıntısı yaşadığı söylenen sarı-lacivertli takım son 4 maçta 13 gol atarak eleştirilere gerekli cevabı verdi.



VALENCİA YILDIZLAŞTI

Ve bu maçlarda orta alandaki oyuncular sürekli olarak değişti. Fenerbahçe, Portekizli hocanın önderliğinde bu sezon tüm kulvarlarda başarı istediğini de kanıtlamış oldu. Gelelim Adana Demirspor maçına.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçında olduğu gibi Adana Demirspor önünde de mücadeleye hızlı başladı. İstanbul temsilcisi, ilk yarıda Enner Valencia'nın müthiş performansıyla skor avantajını ele geçirdi.

İkinci yarıya da golle başlayan Fenerbahçe'de Jesus 60'ta Austria Wien maçını düşünerek değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin ardından oyun bir anda Adana ekibinin kontrülüne geçti ve fark bire indi. Fakat, Rakitskiy'in atılması ardından Alioski'nin golü Fenerbahçe'ye liderliği getirdi.

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