Kadıköy ruhu döndü

GEÇEN hafta Konyaspor karşısında yol kazası geçiren Fenerbahçe, Kayserispor'u sahasında çok rahat mağlup etti. Taraftarının müthiş desteğiyle rakibe sahayı dar eden sarı-lacivertliler, iki harika golle üç puana uzandı. Jesus'un takımı maçın başından itibaren yaptığı baskıyla rakibi yıpratıyor. Geçen senelerde de zaman zaman Fenerbahçe'nin böyle oynadığını görmüştük. Ancak ben ömrümde her maç ve 90 dakika bu şekilde bir performans görmemiştim. Sarı-lacivertlilerin stoperlerinin bile bilekleri kıvrak olduğu için zorlanmadan oyun kurabiliyorlar. Orta sahada Crespo ve Arao'nun her geçen gün artan performansları parmak ısırtıyor.

Sakatlığı geçen Pedro'nun da hakkını vermek lazım. Yıldız golcü, ilk kez 11'de çıktığı maçta golle tanıştı. Topu önüne alışı ve bitirişi çok üst düzeydi. Üstüne bir de bu takıma Batshuayi geldi. Bence alınması gereken isim Belçikalı değildi fakat sabırlı olup işi Jesus'a bırakmalıyız. Son olarak taraftara değinmeden olmaz. Sarı-lacivertliler dün akşam sahadaki futbolcular kadar efor harcadı. Son yıllarda kaybedilen Kadıköy ruhu geriye döndü. İsmail Kartal'ın öncü olduğu barışı Jesus pekiştirdi. Bu sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'den puan almak çok zor.