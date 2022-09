FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus rakibi iyi analiz etmiş. Fransa temsilcisinin mücadele gücü yüksek ve hızlı orta sahasına karşı çıkarabileceği en iyi kurguyla sahaya çıktı Portekizli. İlk yarı boyunca sarı-lacivertliler, zorlu bir deplasmanda yapmaları gereken her şeyi yaptılar. Ancak ikinci yarının başında bir anlık konsantrasyon kaybı sonucu 2 dakika içinde ev sahibi 2-0 öne geçti. Tam her şey bitti derken, İrfan Can müthiş bir golle farkı bire indirdi. Uzatma dakikalarında da Valencia penaltıdan puanı getiren golü attı. Tüm takıma kocaman alkış. Ancak Valencia'ya uyarı gelmesi lazım. Bu maç sonrası eminim Jesus, tüm takımla uzun bir toplantı yapacak. Hatalardan ders almak lazım.

