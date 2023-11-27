Takım olmayı hatırlatmış

BEŞİKTAŞ, yönetimsel hatalardan dolayı bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çok erken havlu attı.

Önümüzdeki hafta seçime gidecek olan Kartal'da mevcut yönetimin takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirmesi bazı kesimlerde tepki oluşturmuştu. Seçim öncesi yeni hoca getirilmesinin yanlış olduğu görüşü hakimdi. Fakat Çalımbay, kendisini ispatlamış ve başkan adaylarından onay almış bir hoca. Üstüne lig ve Avrupa'da hedeften şaşılmış olabilir. Ancak ligi ilk 4'te bitirmek de çok önemli. Gelecek yeni yönetimin devre arasında yapacağı takviyelerle siyah-beyazlılar bu hedefe ulaşacaktır. Rıza Çalımbay'ın takıma olan etkisi şimdiden ortaya çıkmış. Milli ara dönüşü 10 eksiğe rağmen Kartal, Samsun'da iyi bir oyun ortaya koydu. Çalımbay, öncelikli olarak futbolculara bir takım olduklarını hatırlatmış. Tüm isimler varını yoğunu ortaya koyarak oynadı. Cenk'in golünün ardından ise sinsi hastalık yine baş gösterdi. Savunmaya çekilen Beşiktaş'a Samsun cezayı kesti. İki takım ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyamadı. Fakat bunun en büyük nedenlerinden biri hava koşullarıydı.

Maç böyle bitecek derken sezon başında takımın sürpriz golcüsü olan Colley, Kartal'ı uçurdu. Çalımbay'a biraz süre verilir ve gerekli takviyeler yapılırsa Beşiktaş gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma konusunda sorun yaşamayacaktır.

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