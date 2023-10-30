YAZIMA başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere değerli atalarımızın bize emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak başlamak istiyorum. Şanlı bayrağımızın gururla dalgalanacağı nice yüzyıllarımız olsun. Sezona harika giren ve çıktığı 18 resmi maçın hepsinin kazanan Fenerbahçe, ligde zor günler geçiren Pendikspor'a konuk oldu. Eminim maçtan önce bazı kesimler de "Acaba 2. Pendik faciası olur mu?" düşüncesi vardı. Maç ortada başladı ancak henüz 9. dakikada Fred sakatlanarak oyundan çıkınca sarı-lacivertlileri bir endişe sardı. Orta alan bir anda düştü ve top Fenerbahçe'de olsa da Pendik orta sahayı rahat geçmeye başladı. İlk yarının son 10 dakikasına girilirken, sazı eline alan Fenerbahçe, bulduğu iki golle soyunma odasına rahat girdi. İkinci yarıda skor avantajını da eline alan sarı-lacivertliler, 100. yıla yakışır bir şov sundu bizlere. Direnci düşen rakibi karşısında oyundan bir an bile kopmayan Kanarya, rakiplerine gözdağı verdi ve "Liderlik koltuğunu elimden alamazsınız" mesajını net bir şekilde iletti. Fenerbahçe, milli ara öncesi zorlu bir fikstüre giriyor. Sarılacivertliler sırasıyla Trabzonspor, Ludogorets ve Adana Demirspor ile oynayacak. Ama hem kadro kalitesine hem de oynanan futbola bakınca Fenerbahçe bu fikstürü de kazasız atlatır diyorum. O zaman sarı-lacivertli renklere gönül verenlere sesleniyorum:

Bayraklar hazır mı?

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