Aslan ağır basıyor ancak sonuçta derbi

BELKİ de yarın son zamanların en ilginç derbilerinden birini izleyeceğiz. Bir tarafta sezona fırtına gibi giren ve her maç üzerine koyarak giden bir Galatasaray. Diğer yanda ise yönetimsel ve oyun olarak karışık, taraftarın takıma küstüğü bir Beşiktaş. Ne olursa olsun derbilerin havası her zaman farklı olur. Ancak, görünen köy kılavuz istemez.

Aslan oldukça ağır basıyor. İki takıma baktığımız zaman milli ara en çok Beşiktaş'ın işine yaradı diyebiliriz. Çünkü Aslan hızını almış giderken milli ara geldi. Kartal'da ise Yılmaz, muhtemelen bu arada oyuncuların psikolojisini düzeltmeye ağırlık verdi. Galatasaray'ın baskılı bir oyun ortaya koyacağını ve özellikle Icardi ile ilk yarıda işi bitirmeye yönelik oynayacağına inanıyorum.

Beşiktaş ise geçen seneki Fenerbahçe maçında olduğu gibi topu rakibe bırakıp Rashica ve Aboubakar gibi hızlı ve etkili isimlerle gol arayacaktır. Sonuç olarak yarın bizi ilginç bir mücadele bekliyor. Umarım oyun olarak bizi doyuracak bir maç olur.

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