Sampiyonluk umudunu korudu

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında bu sezonun en kritik maçlarından birine çıktı. Galatasaray'ın kazandığı haftada sarı-lacivertliler, derbide mağlup olsaydı yarışta havlu atacaktı.

Taraftarlardan müthiş bir destek alan Kanarya, maça oldukça iştahlı başladı. İlk 5 dakika içerisinde iki net fırsatı cömertçe harcadılar. Bu sene krizlerle boğuşan siyah-beyazlılar ise topu rakibe bırakmayı tercih etti. Kartal, kontra ataklardan bulacağı pozisyonlarla sonuca gitmeye çalıştı.

Ancak ilk yarıda bir pozisyon dışında rakip kaleye gidemediler. Al-Musrati'nin oyundan atılmasıyla oyun tamamen Beşiktaş kalesinde geçmeye başladı. Sarı-lacivertliler, dönen her topu almayı başardı.

Tadic'in akıl dolu asistinde Batshuayi attığı golle sarı-lacivertlileri rahatlattı. Fenerbahçeli futbolcular final anlarında daha isabetli kararlar verebilseydi ilk yarıdan fişi çekebilirlerdi.

BU FUTBOLLA ZOR

Sarı-lacivertliler ikinci yarıya da fırtına gibi girdi. 10 kişi oynayan rakibine karşı sahada basmadık yer bırakmayan Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile fişi çeken golü buldu. Kanarya sonuç olarak şampiyonluk umudunu son dört haftaya taşımayı başardı.

Ancak akıllara şu soru da gelmiyor değil. Madem bu kadar iyi dominant bir oyun oynayabiliyordunuz. Şu ana kadar neredeydiniz? Beşiktaş kanadı ise taraftarını affettirmek için çıktığı derbide aradığını bulamadı. Siyah-beyazlıların elinde bir tek Türkiye Kupası kaldı. Ama bu futbolla o da zor gibi görünüyor. Son olarak Fred'e değinmeden olmaz. Sanırım İsmail Kartal, Olympiakos maçında Sambacı'yı oyundan çıkarmasına neden herkesin bu kadar tepki gösterdiği son iki maçta anlamıştır.