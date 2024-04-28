  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Sampiyonluk umudunu korudu
Sampiyonluk umudunu korudu OGÜN ÖZDEMİR

Sampiyonluk umudunu korudu

Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.04.2024, 00:00

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında bu sezonun en kritik maçlarından birine çıktı. Galatasaray'ın kazandığı haftada sarı-lacivertliler, derbide mağlup olsaydı yarışta havlu atacaktı.
Taraftarlardan müthiş bir destek alan Kanarya, maça oldukça iştahlı başladı. İlk 5 dakika içerisinde iki net fırsatı cömertçe harcadılar. Bu sene krizlerle boğuşan siyah-beyazlılar ise topu rakibe bırakmayı tercih etti. Kartal, kontra ataklardan bulacağı pozisyonlarla sonuca gitmeye çalıştı.
Ancak ilk yarıda bir pozisyon dışında rakip kaleye gidemediler. Al-Musrati'nin oyundan atılmasıyla oyun tamamen Beşiktaş kalesinde geçmeye başladı. Sarı-lacivertliler, dönen her topu almayı başardı.
Tadic'in akıl dolu asistinde Batshuayi attığı golle sarı-lacivertlileri rahatlattı. Fenerbahçeli futbolcular final anlarında daha isabetli kararlar verebilseydi ilk yarıdan fişi çekebilirlerdi.

BU FUTBOLLA ZOR
Sarı-lacivertliler ikinci yarıya da fırtına gibi girdi. 10 kişi oynayan rakibine karşı sahada basmadık yer bırakmayan Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile fişi çeken golü buldu. Kanarya sonuç olarak şampiyonluk umudunu son dört haftaya taşımayı başardı.
Ancak akıllara şu soru da gelmiyor değil. Madem bu kadar iyi dominant bir oyun oynayabiliyordunuz. Şu ana kadar neredeydiniz? Beşiktaş kanadı ise taraftarını affettirmek için çıktığı derbide aradığını bulamadı. Siyah-beyazlıların elinde bir tek Türkiye Kupası kaldı. Ama bu futbolla o da zor gibi görünüyor. Son olarak Fred'e değinmeden olmaz. Sanırım İsmail Kartal, Olympiakos maçında Sambacı'yı oyundan çıkarmasına neden herkesin bu kadar tepki gösterdiği son iki maçta anlamıştır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
SON DAKİKA