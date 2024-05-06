Mayıs ayı onların

Galatasaray, ulaşılması zor bir rekoru kırmızılılar, Sivasspor önünde bunu geliştirdi ve en çok puan toplama rekorunun yeni sahibi oldu. Bu sezon gerçek anlamda nefesleri kesen bir yarış izliyoruz. Artık son düzlüğe girdiğimiz şu haftalarda Galatasaray'ın hata yapacağını düşünmüyorum. Sarı-kırmızılıların mottosu olmuş o cümlede denildiği gibi "Mayıslar bizim". Sivas karşısında da maça önde pres ve hızlı geçiş oyunlarıyla başlayan Cim-Bom, aradığı golü Ziyech ile buldu. Golün ardından baskısını devam ettiren sarı-kırmızılılar, final anlarında biraz daha başarılı olabilse ilk yarıdan fişi çekebilirdi. Tam ilk yarı bu şekilde bitecek derken, Barış Alper'in harika pasında Mertens farkı ikiye çıkardı. Ancak bu golde Icardi'ye de pay biçilmeli. Arjantinli hem iki defans oyuncusunu peşinden sürükledi, hem de topun üstünden harika bir zamanlamayla atlayarak Mertens'i boşa çıkardı. Icardi, bu gol de ne kadar komplike bir forvet olduğunu bir kez daha gösterdi.



VAZGEÇILMEZ İSİM OLDU

Aslan ikinci yarıya da oldukça baskılı başladı. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal, arkadaşlarını sık sık uyarsa da kalelerinde tehlike üstene tehlike yaşadılar. Sivasspor farkı bire indirse de adeta pişman oldu. Sarı-kırmızılılar, öyle bir motivasyon içerisindeki attıkça attılar. Mertens ve Ziyech ikişer gol atınca Icardi bensiz olmaz dedi. Arjantinli gol krallığında da farkı üçe çıkardı. Barış Alper ile ilgili de bir parantez açmak gerekiyor. Gücü, hızı ve tekniği ile takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Oyundaki etkisi ve sahanın hemen hemen her yerinde görev yapabilmesi onu eşsiz yapıyor. Galatasaray, şimdi arkasına yaslandı ve Fenerbahçe'nin Konyaspor maçını beklemeye başladı. Ama şu bir gerçek ki Galatasaray için artık şampi diyebiliriz...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın