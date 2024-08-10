Süper Lig'de yeni bir sezonu dün açtık. Umarım sakatlıksız, kaostan uzak ve seyir zevki yüksek bir sezon izleriz. Galatasaray, sezona Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı aldığı 5-0'lık mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapmıştı.

Hatayspor müsabakası bu yüzden ekstra bir öneme sahipti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, başta kaptanlardan Kerem Aktürkoğlu olmak üzere maç öncesi yaptıkları jestle takımlarına sahip çıktı. Galatasaraylı futbolcular da bu jeste karşılık olarak ellerinden geleni sahada yaptılar. Beklenildiği gibi Hatayspor kapanarak ve kontralarla gol arayarak maça başladı. Aslan ise adeta rakip kaleyi abluka altına aldı. Ancak kaleci Erce Kardeşler'i geçmeyi başaramadılar.

İlk yarıda akılda kalan ise Torreira'nın insan üstü performansı oldu.



TAKIMDA AKSAKLIKLAR VAR

İkinci yarıya sarı-kırmızılılar daha da iştahlı başladı. Önce Sanchez ve Abdülkerim ile ardından Mertens ile rakip kaleyi zorladı. Tam Galatasaray'ın oyunu rakip alana yığdığı anda Hatayspor kontradan bulduğu golle öne geçti. Bu gol ayrıca sezonun da ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Abdülkerim'de milli takım döneminden beri devam eden form düşüklüğü bu golde de kendini gösterdi. Tam herkeste moral bozukluğu başlayıp tribünlerin bile sustuğu anlarda Icardi sahne aldı. Kendi aldığı penaltıda topun başına geçen Icardi beraberliği getirdi. Ataklarına devam eden sarı-kırmızılılar, 90. dakikada yeni transfer Batshuayi ile öne geçti. Sonuç olarak Aslan, ligin ilk maçında istediğini aldı.

Fakat Önce Beşiktaş ardından Hatayspor maçlarında takımda aksaklıklar göze çarpıyor. Okan Buruk'un bu sorunlara çare bulmalı. Son olarak maçın tek yıldızı Torreira'yı tebrik ederim. Geldiği günden beri o olmadı mı, Aslan'ın olmadığını söylüyorum. Dün de yine 3 kişilik oynadı.

Bu galibiyet Torreira'ya yazar.

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