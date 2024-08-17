İstediğini almayı bildi

Dün gözümüzü maalesef yangına açtık. İzmir'imizin meşhur dağlarında başlayan yangına teslim olduk. Başta evlerini kaybedenler olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maça gelecek olursak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda çıkacağı Young Boys maçı öncesinde Konyaspor önünde moral arıyordu. İlk maçta geriden gelen gelerek kazanan Galatasaray, Konya karşısında işi sıkı tuttu. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper kanatlardan getirdiği toplarla takım arkadaşlarını pozisyona soktu. Tam ilk yarı böyle biter dediğimiz anda Konyaspor savunmasının yaşadığı konsantrasyon kaybını iyi değerlendiren Kerem takımını öne geçirdi. Galatasaray'ın ikinci golü aradığı dakikalarda Konyaspor'un hızlı atağında savunmanın hatasını affetmeyen Oğulcan Ülgün skora denge getirdi.



KANATLARIYLA SONUCU ALDI

İkinci yarıya Galatasaray baskılı başladı. Konyaspor ise hızlı kanat oyuncularıyla ani ataklarla pozisyon bulmaya çalışıyordu. Bu dakikalarda oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, Konyaspor'un uzaklaştıramadığı pozisyonda Barış Alper ile yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda Aslan, oyun hakimiyetini devam ettirdi ve maçı kazanmasını bildi. Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık.



KÜS İSİMLER BARIŞMIŞ

Ve sanırım küs olduğu iddia edilen ikilinin arası da düzelmiş. Attıkları gollerin ardından birbirlerine sarılarak bence mesajı kamuoyuna verdiler. İki isim attıkları goller ve performanslarıyla galibiyette başrolü paylaştı. Sonuç olarak Galatasaray istediğini aldı. Şimdi çarşamba günü Young Boys karşısında avantaj elde etmeye geldi sıra. Eksiklerin de dönmesiyle Galatasaray Şampiyonlar Ligi için dev bir adım atacaktır.

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