Beşiktaş’ın ritmi bozulmuş

Dün beklediğimden daha güzel bir maç sundukları için öncelikle iki takıma da teşekkür ediyorum. Açıkçası maç öncesi tüm ibreler konuk Beşiktaş'ı önde gösteriyordu. Dile kolay yaptığı transferler ve hem ligde hem de Avrupa'da aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Diğer tarafta ev sahibi Trabzonspor ise karışıktı. BAY geçilen hafta üzerine Avrupa maçı nedeniyle ertelenen lig maçı derken doğru dürüst maça çıkamamıştı. Üzerine Abdullah Avcı takımdan gönderilerek yerine Şenol Güneş getirilmişti. Maç o kadar hızlı başladı ki ne olduğunu anlayamadan bir kırmızı kart ve bir gol oldu.

Tam Visca'nın atılması bordo-mavilileri kötü etkiler dediğim anda Karadeniz ekibi öne geçti. Beşiktaş daha sonra toparlanarak eşitliği sağladı.

TRABZON İYİ YOLDA

İkinci yarıda da karşılıklı atakları izlerken adeta tenis seyircisi gibiydik. Ancak o kadar yakalanan fırsata rağmen iki tamın kalecilerinin olağanüstü performansı nedeniyle skor değişmedi. Maçın son anlarına gelirken Karadeniz ekibi eksik olmasının da verdiği yorgunluk sebebiyle daha defansif bir oyun ortaya koydu. Sonuç olarak Trabzonspor yeni teknik direktörü ile handikaplara rağmen puanı almasını bildi ve Kartal'ın rüzgarını kesti. Beşiktaş ise ilk puan kaybını yaşayarak yarışta tökezledi. Son olarak hoca değişikliğine giden her takımda yukarıya ivme görülür. Fakat Şenol Güneş adeta sihirli değnek ile Trabzonlu oyunculara dokunmuş. Beşiktaş'a ise milli ara iyi gelmemiş. Böylece bir klişeyi gözlerimizle gördük. Milli ara kötü giden Trabzon'a yararken, iyi giden Beşiktaş'ın ritmini bozmuş.