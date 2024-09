Heyecanla bekliyoruz

Sezona sancılı başlayan, tranfserleri yetişmeyen ve Avrupa'da aradığını bulamayan Galatasaray, Süper Lig'de ise fırtına gibi esiyor. Milli araya bir maçı eksik üçte üç yaparak giren sarı-kırmızılılar, ara sonrası evinde Çaykur Rizespor'u adeta bozguna uğrattı. Taraftarının müthiş desteğini de araksına alarak maçın ilk düdüğüyle birlikte rakibini kendi yarı alanına hapseden sarı-kırmızılılar, fişi çok erken çekti. Osimhen'in gelişiyle teknik direktör Okan Buruk'un önde baskı planını daha iyi uygulayan Aslan, ilk yarıda rakibine kendi sahasına geçme izni bile vermedi. Icardi'nin sakatlıktan dönüşüyle birlikte Galatasaray hücum hattı çok can yakacaktır.



SARA CEVABI VERDİ

İkinci yarıda da etkili oyunun sürdüren Aslan, usta ayaklarıyla farkı beşe çıkardı.

Maçı çok erken bitiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe derbisini düşünerek yıldızlarını kenara almaya başladı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çok önemli bir mesaj vermiş oldu. Her ne kadar dışarıdan karışmış olarak gözükse de birleşince neler olduğunu göstermiş oldu. Sezon başında kazansa bile oyunu beğenilmeyen Galatasaray, oyunun her alanında dominant bir futbol sergiledi. Osimhen ilk maçı olmasına rağmen takım arkadaşlarıyla olan uyumu ve gollerdeki sevinci ile futbolu ne kadar özlediğini gösterdi. Ama bir parantezi de Sara için açmadan olmaz. Geldiği günden beri eleştirilen ve verilen paranın fazla olduğu söylenen Sara, gösterdiği performansla en iyi cevabı sahada verdi.

Şimdi gözler sezonun ilk kırılma anına çevrildi. Heyecanla derbiyi bekliyoruz.

