İzmir’de Samba rüzgarı

Göztepe ile Bodrum FK arasında oynanan Ege derbisi iki takım açısından da kritik öneme sahipti. Ev sahibi Göztepe ilk galibiyetinin, konuk Bodrum ise Konyaspor galibiyetinin tesadüf olmadığını göstermenin peşindeydi. Sarı-kırmızılıların taraftarının cezalı olması maça biraz gölge düşürdü. Maçı takip etmek için yerime oturduğum zaman bomboş tribünleri görünce açıkçası moralim bozuldu. Futbol taraftarla güzel. Maça geçecek olursak... Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov özellikle savunma hattında önemli değişikler yaparak galibiyeti ne kadar çok istediğini belli etti. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise her zaman olduğu gibi istikrarı seçti. Maça Göztepe çok hızlı başladı. Santra ile akın akın gelen sarı-kırmızılılar rakibini bunalttı ve Romulo ile öne geçti. Golün ardından Bodrum oyunu dengeledi. Ancak tam yeşil beyazlıların pozisyon bulduğu anlarda sahneye çıkan Djalma farkı ikiye çıkardı. İkinci yarı iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Ve Göztepe bu sezon ilk gslibiyetini aldı. Djalma İzmir ekibin uzun zamandır beklediği bek. Hem hücumda hem de geride inanılmaz işler yaptı. Bu sezon İzmir'de Samba rüzgarını sık sık göreceğiz. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı'ları hem defansta hem hücumda inanılmaz işler yapıyorlar. Bodrum'un ise acilen birkaç takviye yapması gerekiyor. Ligin başında yapılacak hamleler sonrasında çekilecek sıkıntının önüne geçer. Bir parantez de Göztepe taraftarına cezalı olmalarına rağmen takımı karşılayan ve stat dışından sesini duyuran sarı-kırmızılıları tebrik ederim.