Süper Lig'de Galatasaray erteleme maçını da oynanınca gözler cumartesi günü oynanacak kritik derbiye çevrildi. Bir tarafta yılların özlemini bitirmek için takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek transferde kesinin ağzını açan Fenerbahçe.

Diğer yanda ise şampiyonluk unvanını korumak isteyen, sezona kaosla başlamasına rağmen 5'te 5 yoluna devam eden bir Galatasaray var. Maç öncesi baktığımızda sarı-lacivertlileri daha avantajlı görüyorum. Hem teknik direktörünü hem de yaptığı takviyeleri zamanında yetiştirdi ve iyi bir kamp dönemi geçirdiler.



AVANTAJ FENER'DE

Üstüne bir de iç sahada oynamanın avantajını da elinde bulunduruyor. Aslan'da ise Erdem Timur, karaborsa bilet, Kerem Aktürkoğlu olaylarının yanı sıra transferlerinde geç yapılması tepkiye neden oldu. Mourinho geldiği ilk günden beri bu maç için alttan alta çalıştı. Rakibine psikolojik baskı kurmak için elinden geleni yaptı. Ne kadar başarılı olduğunu cumartesi akşamı alacağız.

Teknik taktik konularında maçı kazanmaya giden yolda Portekizli hocanın eline su dökülemez.

Fakat özellikle Young Boys eşleşmesindeki maçlarda Okan Buruk taktiksel anlamda ağır eleştiriler almıştı. Bu müsabaka Buruk'un da tüm eleştirilere yanıtı olacak aslında. Ligin henüz başı ve son zamanda görüyoruz ki derbi sonuçları şampiyonu belirlemiyor.

Yine de sezonun ilk kırılma anı geldi çattı diyebiliriz.

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