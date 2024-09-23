Beşiktaş’tan kritik galibiyet

Süper Lig'deki ilk puanı kaybını geçen hafta yaşayan Beşiktaş için Eyüpspor maçı ekstra önem taşıyordu.

Çünkü önceki gün oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ardından sarı-lacivertli ekibi gerisinde bırakma şansı yakalamıştı. Maç beklenildiği gibi siyahbeyazlıların kontrolünde başladı. Ancak ilk 10 dakikada Mert Günok öyle kurtarışlar yaptı ki adeta Kartal'ı ipten aldı. Kontralarla pozisyonlar bulan Eyüpspor, Mert'i geçmeyi başaramadı. Bu anlarda Mert ile birlikte eminim tüm Beşiktaşlılar savunma oyuncularının yaptığı basit hatalara kızdı.

Tam bu anlarda Mario'nun kaptığı topla pozisyonu bulan Rashica 'atamayana atarlar' dedi ve siyah-beyazlıları öne geçirdi.

Golün ardından rakip kaleye akın akın gelmeye devam eden Beşiktaş'ta yıldız isimler gol kaçırma yarışına girdi.



KALECİLERİN MAÇI OLDU

İkinci yarıda konuk takım daha arzulu bir oyun oynadı ve Emre Akbaba ile beraberliği de yakaladılar. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, golün ardından tüm riskleri alarak Semih'i de sahaya attı. Ancak bu dakikalarda sahanın yıldızı Eyüpspor kalecisi Berke Özer oldu. Genç eldiven yaptığı kurtarışlarla siyah-beyazlıların yıldızlarını tek başına durdurdu. Dakikalar geçtikçe Eyüpspor'un direnci daha fazla artarken, Beşiktaş'ta yorgunluk belirtileri görüldü. rakip kaleyi abluka altına alan siyah-beyazlılarda Semih hızını ve tekniğini kullanarak ceza sahasına girerken düşürülünce Beşiktaş penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Immobile, siyah-beyazlılara derin bir 'oh' çektirdi.

Beşiktaş, Eyüpspor önünde çok önemli bir 3 puanı cebine koydu. Hem derbi haftasında hata yapmadı hem de Trabzonspor maçında aldığı beraberliği telafi etti.

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