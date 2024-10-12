Bu takıma inancım tam

Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'ndan beri birkaç maç haricinde harika bir performans gösteriyor. Kaybettiğimiz o heyecanı bu jenerasyonla ile birlikte yeniden bulduk. Arzuladığımız iyi futbol ve mücadeleyi tribünlerde ve ekran başında izliyoruz. Takımın iyi oyunu tribünlere de yansıdı ve artık maçları seyirciler değil taraftarlar izliyor. Biz ülkece heyecanlı bir yapıya sahibiz. Tribündeki ateş futbolculara da sirayet edince de işte o beklenen oyun ve sonuçlar geliyor. Zaten yetenekli ayaklardan oluşan bir kadroya sahibiz. Üstüne bir de iyi bir taktiksel oyun da konunca tadından yenmeyen bir takım ortaya çıkıyor. Bu düşüncelerle maçı izlemeye başladı. Amacımız hem kazanma alışkanlığımızı sürdürmek, hem de Karadağ'ı yenerek gruptaki liderliğimizi korumaktı.



SAKIN KALMAK ÖNEMLİ

Maça beklenildiği gibi atak ve önde baskıyla başladık. Rakibimiz orta sahayı bile geçmekte zorlandı. Ancak final paslarındaki hatalarımız ve rakip kalecinin gününde olması nedeniyle ilk yarıda Karadağ savunmasını aşamadık. İkinci yarıda Montella'nın yaptığı değişikliklerle rakip kalede daha çok tehlike bulmaya başladık. Arda, Hakan ve Orkun ile kaleyi bombaladık. Ancak yine aradığımız golü bulamadık. Oyuna sonradan giren Kenan'ın harika şutunda direkten dönen topu tamamlayan İrfan Can rakibin direncini kırdı. Golün ardından ay-yıldızlılar, akın akın Karadağ kalesine gitmeye devam etti. Maça çıkan 11'den yedek kulübesine kadar yetenekli oyuncularımız var. Kilidi bir şekilde açabiliyoruz. Yeter ki bu maçta olduğu gibi sakin kalalım. Bu takıma güvenim ve inancım tam. Bu jenerasyon bize başarıyı getirecektir. Millileri, ayrıca Karadağ'ın oyunu çirkinleştirmesine izin vermediği için kutlarım.

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