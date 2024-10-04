Cim-Bom skoru koruyamıyor

Galatasaray, önemli eksiklerine rağmen Riga'da maça çok iyi başladı. Rakibi karşısında üstünlüğü ilk düdükle birlikte kuran sarı-kırmızılılar, gurbeti eve çeviren taraftarının da desteğiyle birlikte maçın başında öne de geçti. Yunus Akgün'ün yarattığı pozisyonda Mertens skoru değiştirdi. Ancak Yunus istekli oyununu sürdürdü ve farkı ikiye çıkaran golü de kaydetti. Tam stattakiler ve televizyon başındakiler rahatlamışken, ev sahibi ekip çok basit bir golle farkı bire indirdi ve ilk yarı bitti. Devre arasında acaba Kasımpaşa maçındaki gibi olur mu diye ister istemez düşündüm. Ama bunu hemen aklımdan uzaklaştırdım.



Kötüyü kovdum ama yine basit bir golle RFS beraberliği buldu. Yani Galatasaray gibi bir takımın lig veya Avrupa maçı fark etmez, üst üste iki maçta ilk yarıdan maçı bitirmişken rakibinin geri dönmesine izin vermesi akıl almaz bir olay. Özellikle de orta sahada rakibe üstünlüğünü kabul ettirmişken. Kalan dakikalarda Galatasaray adeta tek kale oynadı. Ancak skoru değiştirecek golü bir türlü bulamadı. Süper Lig'de Avrupa'da uzun bir maraton. Fakat Okan Buruk'un acilen takıma bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü sarı-kırmızılılar, son karşılaşmalarda skoru korumayı başaramıyor.

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