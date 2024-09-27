GEÇEN sezonun kasım ayında Göztepe taraftarının umutları tükenmişken geldi Bulgar teknik adam. Geldiği gibi yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılı taraftarların gönüllerine umut fideleri ekti. Birkaç hafta geçmişti ki Göztepe bir anda Birinci Lig'de kendini üst sıralara oynarken buldu. Herkesin aklında ise "Takım aynı, oyuncular aynı. Bu takıma ne oldu?" sorusu vardı. Stanimir Stoilov, oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Rakibe göre taktik belirlemek yerine sahaya çıktığı her yerde kendi oyununu kabul ettirdi. Sezon sonu ise İzmir'de şampiyonluk kutlaması vardı. Yönetimle kafa kafaya veren Bulgar teknik adam, istediği futbolcuları İzmir'e getirdi. Sezonun ilk basın toplantısında da hedefini Avrupa olarak belirledi. İlk başta herkes temkinli yaklaştı. Ancak ligde geride kalan 6 hafta sonunda Göztepe, yenilgisiz bir şekilde topladığı 9 puanla Avrupa kotasının sınırına yaklaştı. Stoilov, sarı-kırmızılıların mazisine yakışır bir hikaye yazmak için yola çıkmış. En önemlisi de kendisi gibi takım, taraftar ve camiayı da inandırmış. O meşhur söz geliyor insanın aklına, "İnanmışlar ordusunun önünde kimse duramaz." Taraftar da son oynanan Kayserispor maçında tribünlerden ortayı açtı "Göztepemiz Avrupa'ya" diye. Geçen sene sonunda yazdığım yazıda belirttiğim gibi. Sıra geldi yeni destanlara..

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