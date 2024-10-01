Sezona fırtına gibi giren, hem oyunuyla hem de aldığı skorlarla adından söz ettiren Beşiktaş'ta son haftalarda gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Milli ara dönüşünde birçok takımın yaşadığı bir sorun olarak gözüme çarpmıştı bu. Ancak son haftalarda çözülmesi gereken bazı şeyler olduğunu görüyorum. Trabzonspor maçında bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan siyahbeyazlılar, neredeyse maçın tamamında 10 kişi oynayan rakibi karşısında beklenen oyunu oynayamadı. Geçen hafta Eyüpspor maçında da üç puanı uzatma bölümünde bulan Kartal, hafta içerisinde ise Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Özellikle teknik direktör Van Bronckhorst'un tercihleri çok tartışıldı. bu soru işaretleriyle çıkılan Kayserispor deplasmanında da Beşiktaş, ilk yarıda istediği oyunu ortaya koyamadı.

UMARIM SORUNU ÇÖZER

Devre arasında Hollandalı çalıştırıcı, takımı etkileyen bir konuşma yapmış olsa gerek. Çünkü siyah-beyazlılar ikinci yarıya daha istekli başladı. Kayserispor savunmasının hatasında bireysel yeteneğini konuşturan Gedson Fernandes, takımını öne geçiren golü attı. Golün ardından rahatlayan Beşiktaş, rakip kaleye akın akın gelmeye ve alışık olduğumuz oyununu oynamaya başladı. Belki de Semih'in oyuna girmesinin de etkisi olabilir. Immobile önce penaltıdan ardından kafayla attığı gollerle fişi çeken isim oldu. Şimdi rakip Frankfurt.

Umarım Hollandalı teknik adam, bu maça kadar takım içerisindeki sorunu çözebilir ve Avrupa maçında rotasyona gitmez. Sonuç olarak Beşiktaş, ikinci yarıda kendi özüne dönünce maçı aldı diyebiliriz.