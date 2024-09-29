Bu maç uyarı olsun

Galatasaray, sezon başındaki krizleri çok profesyonel bir biçimde atlatarak gelen tüm eleştirilere cevabını saha içerisinde verdi. Kasımpaşa maçına gelene kadar ligde altıda altı yapan ve Avrupa Ligi'nin ilk haftasında iyi bir futbolla PAOK'u deviren sarı-kırmızılılar, üstüne bu süreçte Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti. İlk haftalarda transferlerin eksik olması nedeniyle iyi futbol oynayamayan Aslan, kötü oynarken de maç kazanmanın meyvelerini toplamaya başladı. Ama bu maç her şeyin ötesinde Okan Buruk ve öğrencilerinin taktiksel anlamda vereceği en büyük sınav olarak karşımıza çıktı. Osimhen geldiğinden beri herkes Buruk'un hücum hattını nasıl kuracağını merak ediyordu. Icardi'nin sakatlıktan müthiş dönmesi nedeniyle Buruk, Kasımpaşa karşısına çift forvet çıktı.



Osimhen çıkınca...



İki yıldızın nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu. Ancak şansızlığını kıran Osimhen 2 tane atınca Icardi bensiz olmaz dedi ve sarı-kırmızılılar ilk yarıda şov yaptı. İki oyuncunun saha içerisindeki uyumunun yanı sıra aralarındaki diyaloğunda da üst seviyede olduğunu atılan gollerin ardından gösterdikleri sevinçlerde gördük. Fakat ikinci yarıda Osimhen'in sakatlanıp çıkması ve Okan Buruk'un tercihleri sonrası rüzgar Kasımpaşa'ya döndü. Penaltıdan bulduğu golle farkı bire indiren konuk ekip, uzatma bölümünde beraberliği buldu. Bu maçı iki taraflı konuşmak lazım. Osimhen'li ve Osimhen'siz olarak. Buruk'un acilen bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor. Kasımpaşa maçı bu kapsamdan bakarsak erken bir uyarı oldu.

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