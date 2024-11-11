HAFTA içinde Az Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında göstereceği reaksiyon çok önemliydi. Çünkü milli ara öncesinde lider Galatasaray, maçını kazanmış ve aradaki puan farkını yeniden sekize yükseltmişti. Sarılacivertliler de kazanarak aradaki puan farkını korumak istiyordu. Müsabakaya Fenerbahçe çok istekli başladı. İlk düdükle birlikte yaptıkları presle Sivassporlu futbolculara adeta top göstermediler. Samet'in golüyle de sarı-lacivertliler öne geçti. Ancak final anlarında verdikleri kararlar nedeniyle ilk yarıdan fişi çekecekleri maçta işi ikinci yarıya bıraktılar. Sarı-lacivertliler ikinci yarıya da fırtına gibi girdi. İkinci devrenin başında penaltıdan Tadic'in attığı golle rakibinin direncini kıran Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle işi şova döktü.

Amrabat, Trabzonspor'un ardından Sivasspor ağlarını da havalandırırken, attığı golle ayakta alkışlandı. Maçtaki son sözü ise Maximin söyledi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı ve milli araya moralli girdi. Lige verilecek milli arada Mourinho'nun oyuncularına terapi yapması gerekiyor. Belki de bu sezon izlediğimiz en iyi Fenerbahçe'ydi dün sahadaki. Ama devam gelmezse hiç bir kıymeti olmayacak. Milli ara dönüşünde Fenerbahçe'yi sert bir fikstür bekliyor. Üst üste ligde can çekişen takımlarla oynayacaklar. Ki son yıllara baktığımızda da sarılacivertliler bu maçlarda kaybettiği puanlarla hep sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Bu milli ara o yüzden sarı-lacivertli takım için şapkayı önüne koyup düşünme vakti. Boşuna dememişler 'İğneyi kendine batır, çuvaldızı başkasına' diye. Aman dikkat!