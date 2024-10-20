Galatasaray bir önceki milli araya oyun olarak kötü, ancak puan olarak iyi girmişti.

Bu milli ara öncesi ise sarı-kırmızılılar, lig ve Avrupa'da 6 maç oynadı. Bu maçların dördünü kazanan Galatasaray, iki maçta ise berabere kaldı. Oyun olarak hücumda daha etkili bir görüntü çizen sarı-kırmızılıların defans hattı berabere kalınan maçlarda sınıfta kaldı. Galatasaray Kasımpaşa önünde 3-0, Rigas Skola önünde ise 2-0'dan rakibine yakalanmıştı. Açıkçası bu yüzden sarı-kırmızılıların Antalyaspor önünde ne yapacağını oldukça merak ediyordum.

Nitekim beklenildiği gibi Galatasaray maça oyuna hükmederek başladı.

Antalyaspor, karşısında özellikle Yunus ve Icardi ile etkili olan sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızının attığı golle öne geçti. Aslan, ilk yarı da maçı koparacak pozisyonları da buldu. Fakat final anlarında yapılan yanlış tercihler buna izin vermedi.



JENERİKLİK GOL

İkinci yarının başında Yunus'un harika getirdiği topta yeniden sahneye çıkan Icardi, Aslan'ı rahatlatan golü buldu.

Oyuna sonradan giren Osimhen önce ofsayta takılırken, ardından attığı jeneriklik golle bende buradayım dedi. Galatasaray, Nijeryalı golcüsünün olmadığı son üç maçta 1 galibiyet alırken, yazımın başında bahsettiğim iki puan kaybını da burada yaşamıştı. Sonuç olarak Galatasaray golcüleriyle işi bitirdi. Galatasaray, bir daha ki milli araya kadar oynayacağı tüm maçları evinde oynayacak. Bir haftayı bay geçecek olan Okan Buruk'un talebeleri bu periyodu iyi değerlendirebilirse hem ligde hem de Avrupa'da büyük bir avantajı cebine koyacaktır. Ki sarı-kırmızılıların taraftar desteğini arkasına alarak nasıl bir oyun oynadığını biliyoruz.

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