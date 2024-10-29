Galatasaray farkı artırıyor

Herkesin haftalardır beklediği derbi sonunda oynandı. İki formda takımın mücadelesinde gülen taraf Galatasaray oldu. Sezon öncesi Süper Kupa'da oynanan maçta siyah-beyazlılar, harika bir futbolla tarihi bir galibiyet almıştı. Uyarıyı alan sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı maçlarda müthiş bir form yakalamıştı.

Bu maç öncesine kadar iki takımda henüz yenilgiyle tanışmamıştı. Beşiktaş'ın yaşadığı yol kazası ve bir maçı eksik olması nedeniyle Aslan rakibinin 5 puan önünde lider konumdaydı. Ancak maçın ardından fark sekize yükseldi. Tribünlerde binler, ekran önünde milyonlar tüm Türkiye'de nefesler kesilmişti ve maç başladı. Beklenildiği gibi iki takımda mücadeleye atak bir oyun anlayışıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi olmanın da verdiği avantajla daha fazla pozisyona girdi. Bu dakikalardan birinde kazanılan serbest vuruşta da golü buldu. Golden sonra Beşiktaş rakip kaleye daha fazla gelse de Galatasaray savunması bu tehlikeleri savuşturdu.

KARTAL TAKVİYE YAPMALI

İkinci yarıda iki takımında orta sahaları oyundan düştü. Yüksek tempoda oynanan mücadelede iş kalecilere düştü. Bu sezon duran toplarda rakiplerinin üzerine kabus gibi çöken sarı-kırmızılılar, Osimhen ile farkı ikiye çıkardı. Bu dakikadan sonra Beşiktaş oyunu tamamen rakip alan yıkarken, kendi kalesinde açıklar verdi. Aslan, farkı daha da artıracak pozisyonları değerlendiremedi.

Muçi'nin enfes golü Beşiktaş'a yetmedi. Ama maçın güzelliğine güzellik kattı. Sonuç olarak izleyenlere keyif veren maçta kazanan Galatasaray ligin başında rakiplerinden bir uzay mekiği gibi kopmaya başladı. Beşiktaş'ın yarıştan kopmamak adına devre arasında acil takviye yapması gerekiyor. 11'i güçlü olsa da yedekten destekleyecek isim bulunmuyor.