Tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç geldi çattı. Sezona kötü başlayan Trabzonspor, geçen hafta Göztepe karşısında aldığı ağır yenilgiyi unutturmak ve yarışta bende varım demek için ezeli rakibini yenmek istiyordu.

Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada kazanarak aradaki puan farkını indirmenin peşindeydi. Geçen sene bu statta yaşananların ardından iki takımın yöneticileri arasında dostluk rüzgarları esti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetlisi olarak kente geldi. Maç öncesi iki başkan yemek yedi. Trabzonspor tribünlerinde ise şenlik vardı. Bordo-mavili taraftarlar tribün şovlarıyla futbolu neden sevdiğimizi gösterdi bizlere. Ev sahibi ekip taraftar desteğini de alarak müsabakaya iyi başladı. İlk 20 dakikalık bölümde bordo-mavililer, iki hatta üç farklı öne geçebilirdi. Fakat son vuruşlardaki başarısızlık ve kaleci Livakovic'in müthiş hamleleri buna izin vermedi.

Ardından sarı-lacivertliler ipleri eline aldı.

AMRABAT ARI GİBİYDİ

Karadeniz temsilcisinin kalesini abluka altına alan Fenerbahçe orta alanda topu kapıp hızlı çıktığı bir pozisyonda aradığı golü buldu ve ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarı nefesleri kesen bir mücadele vardı sahada.

Karadeniz ekibi, arka arkaya kazandığı iki penaltıyla bir anda öne geçti. Ardından durulan Fenerbahçe bir kez daha rakip kaleye gitmeye başladı. Dzeko attığı golle skora denge getirirken, 90+12. dakikada Amrabat, Kanarya'yı uçurdu. Bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını beşe indirirken, bordo-mavililerin ise galibiyet hasreti 2 maça yükseldi. Amrabat'a ayrı bir parantez açmak isterim. Hem ileride hem geride arı gibi çalıştı. 102. dakikada attığı o depar ve gol de bunu gösteriyor zaten.

Sonuç olarak Fenerbahçe istediğini aldı.