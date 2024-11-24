Milli ara dönüşü Süper Lig'de heyecan dün yeniden başladı. Bugün ise sonucu merakla beklenen Beşiktaş- Göztepe maçı oynanacak. Sezon başı gösterdiği performansla adından söz ettiren Beşiktaş, son haftalarda düşüşe geçmişti. İzmir ekibi Göztepe ise evinde müthiş bir seri yakalarken, aynı başarıyı gurbette gösteremedi. Bu maç iki takım için de kritik öneme sahip. Son üç maçında kazanamayan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada da gülemezse erken havlu atabilir. Sarı-kırmızılılar ise deplasmandaki ilk galibiyetini alarak Avrupa hedefindeki direkt rakibi olan Beşiktaş'ı yakalayabilir. Beşiktaş'ın ligin en iyi savunma yapan ekiplerinden biri olan Göztepe karşısında farklı hücum formülleri bulması gerekiyor. Hızlı hücum silahlarına sahip İzmir ekibinin Beşiktaş savunmasını zor durumlara düşüreceğini de unutmamak gerek. Olası bir Göztepe galibiyetinde Beşiktaş'ta kazan kaynayabilir. Seyir zevki yüksek, bol gollü ve bol hikayeli bir müsabaka bekliyorum. Nefesler tutuldu ilk düdük bekleniyor.