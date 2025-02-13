Köklü bir degişim şart!

Gün geçmiyor ki ülke futbolunda yeni bir skandal daha yaşanmasın. Son olarak Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası hem ülkemizde hem de dünya basınında yer yerinden oynadı. Bir sürü komplo teorisi ortaya atıldı. Herkes demeç yarışına girdi. Fakat kimse tehlikenin farkına varamayıp ya da umursamayıp tabiri caizse kendi koltuğunu kurtarmak için rakip takımı suçladı. Ama ülkemizde bir insan bu olaylar nedeniyle hayatını kaybetti. Türk futbolu sadece İstanbul'un 3 takımından ibaret değil. Federasyon ve kurumları sadece üç takım varmış gibi davranamaz, davranmamalı. Ancak federasyon bu sene özelinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çıkardığı yangını benzinle körüklüyor. Sürekli gündem olan olaylar nedeniyle Süper Lig'e çıktığı ilk senede ligin en genç ve maliyetsiz kadrosuyla harikalar yaratan Göztepe, transfer yasaklısı olmasına rağmen haftalardır ilk üçten çıkmayan Samsunspor ve iyi bir projeye sahip Eyüpspor'un emekleri arka planda kalıyor. Sanki sadece İstanbul ekiplerinin maçlarında hakem hatası oluyor gibi yapılan algılar nedeniyle bu kulüpler başta olmak üzere tüm Anadolu takımlarının gasp edilen puanları konuşulmuyor.



YAYIN GELİRİ ADİL DEĞİL

Bir maçta hata olduğu zaman Türk futbolu temizlensin diyenlerin başında gelen kulüpler kendi takımlarının çıkarlarından başka bir şey düşünmüyor. Köklü bir temizlik lazım. Ama sadece hakemleri değiştirmekle olmaz. MHK ve TFF'nin tüm kurumlarında olmalı. Peki bu yeter mi? Asla yetmez. Bunun dışında başta saydığım bu İstanbul takımları olmak üzere tüm takımlarda işini bilen yöneticiler getirilmeli. Ve artık herkes iğneyi değil çuvaldızı kendisine batırmalı. Hem hakem hem de futbolcu yetiştirmek için altyapı konusunda kesin ve net kurallar getirilmeli. Tribün doluluk oranlarıyla ilgili adımlar atılmalı. Marka değerinden bahsediyoruz, fakat tribünler bomboş. Yayın geliri adil dağıtılmıyor. Ki en az alan kulüplerden üçü şu an Avrupa mücadelesi veriyor. Borcu olan kulüplerin borçları artık silinmesin. Gerekirse hangi takım olursa olsun yaptırımlar uygulanmalı. Bu ülkenin köklü camialarına sahip bir çok kulüp bu sebeplerle senelerdir alt liglerden kurtulamadı. Evet değişim şart ama yüzeysel değil kökten olmalı.