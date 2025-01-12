Cim-Bom zirvede tek

İki takım arasında hafta içinde oynanan kupa maçını izledikten sonra dün heyecanlı bir karşılaşmanın bizi beklediğini biliyordum. Ki iki takım da beni yanıltmadı ve ilk düdük ile birlikte bir o kalede bir bu kalede bir maç izlettirdiler.

Yazının girişinde direkt Başakşehir'i sonuçtan bağımsız tebrik etmek istiyorum.

Özellikle ilk yarıda yaptıkları önde baskı ve top çevirmeyle Galatasaray'a fazla pozisyon şansı vermediler. Aslan bulduğu nadir pozisyonları da cömertçe harcadı.

Yunus özellikle ilk yarıda son tercihlerinde hata yaptı. Bu da doğal olarak Yunus'un ayağına bakan sarı-kırmızılıları hücumda zor durumlara soktu. Tam ilk yarı böyle biter dediğimiz an da sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz attığı golle takımına hayat verdi. Aslında Galatasaray'da ilk yarıda gördüğüm en önemli eksiklik sanki iştahları kaçıktı. O bildiğimiz rakibi korkutan sahada ayak basmadık yer bırakmayan Galatasaray yoktu. Belki de bunun bir nedeni zirvede yalnız kalmasıdır.

TAKVİYE GEREKİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'ta sanırım bunu görmüş olacak ki devre arasında takımını uyarmış belli. Sarıkırmızılı futbolcular, ikinci yarıya daha iştahlı başladılar. Her topa iki kişi gitti, rakibi yordu ve en önemlisi o eski top oynamaya aç görüntüsü geldi. Tam sarı-kırmızılıların saldırdığı anlarda Başakşehir, Piatek ile skoru eşitledi. Ancak dediğim gibi iştahı yerine gelen Aslan, yalnızca 6 dakika sonra Barış Alper'in golüyle yeniden öne geçti.

Maçın son anına kadar hem hücumda hem defansta iyi görüntü çizen sarı-kırmızılılar, serisini sürdürdü. Galatasaray, harika bir maçı kazanarak takipçisi Fenerbahçe'ye de gözdağı verirken zirvede rahatladı.

Ancak yeniden bir uyarı yapmalıyım. Bu takıma nokta atışı birkaç takviye gerekiyor.