Fenerbahçe kazandı ancak

Fenerbahçe'nin dün çok kolay bir galibiyet alması bekleniyordu. Ancak dün Rizespor tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğrattı. Maç öyle bir başladı ki ülkemize bugün girmesi beklenen soğuk hava dalgası ilk 13 dakikada Ülker Stadı'ndan giriş yaptı. Sowe 7. ve 13. dakikalarda attığı gollerle Karadeniz ekibini 2-0 öne geçirdi. Fenerbahçe saldırdıkça kalesinde pozisyonlar vermeye devam etti. Bunun en önemli sebebi ise Carlos ve Skriniar'ın ilk kez beraber oymasıydı. Onların uyumu arttıkça sarı-lacivertliler ileride daha özgüvenli olmaya başladılar. Fakat Rizespor kalecisi Tarık kalesinde devleşti. Tam ilk yarı böyle bitecek dediğimiz anlarda Fenerbahçe hem penaltı kazandı hem de Rizespor 10 kişi kaldı. Topun başına geçen Dzeko atışı gole çevirerek sarı-lacivertlilere umut verdi.

BU MAÇ UYARI OLMALI

İkinci yarıya Fenerbahçe fırtına gibi başladı. Üst üste buldukları pozisyonlarla Rizespor savunmasını bunaltan sarı-lacivertliler aradığı golü bir türlü bulamadı. Rizespor adeta 'Vatan savunması' yapar gibi kapanırken, Mourinho elindeki tüm kozları sahaya sürdü. Maçın son bölümüne girilirken, tekrar sahneye çıkan kaptan Dzeko eşitliği sağladı. Bu dakikada bir de Rizespor'un 9 kişi kalması sarı-lacivertlilerin iştihanı iyiden iyiye kabarttı. 89'da son haftaların formda ismi En-Nesyri attığı golle Kanarya'ya galibiyeti getiren isim oldu. Sarı-lacivertliler, kazandı ancak büyük bir uyarı aldı. İki haftadır sahasında kazanan Fenerbahçe ecel terleri dökerek 3 puana uzandı. Evet şampiyonluğu bu tarz maçlarda alınan skorlar belirler. Fakat bu maçların sayısı da bu kadar fazla olmamalı sanki. Avrupa'da Play-Off'a kalan ligde de dörtte dört yapan Fenerbahçe moral olarak avantajlı konumda. Fakat bu kadar kolay gol yemekte şampiyonluğa oynayan bir takım için büyük bir eksi. Benden uyarması.