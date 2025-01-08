Takviye yapılması şart

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupa maçını fazla forma şansı bulamayan oyuncularını değerlendirmek için kullandı. Aslında ilk yarının geneline baktığımızda da sarı-kırmızılıların yedek oyuncuları bile sahada üstün olan taraftı. Ancak Cim-Bom, pozisyona girmekte epey zorlandı. Oyuncular özellikle Osimhen'in ileride rakip takımın oyuncularını üzerine çekmesini aradı. Ayrıca Yunus gibi gerekirse bireysel yeteneğiyle pozisyon yaratabilme özelliği olan bir isim de aradı. İlk yarıda Kerem'in ve Yusuf'un şutu dışında elle tutulur bir pozisyon yoktu. Başakşehir'de aslında kötü bir ilk yarı çıkarmasına rağmen neredeyse ilk pozisyonunda Deniz ile golü buldu. Hatta Galatasaray için ilk yarının kahramanı olan Günay olmasa farkı ikiye bile çıkarabilirlerdi. Fakat Günay üst üste yaptığı harika iki kurtarışla izin vermedi. İkinci yarıda Buruk, yıldızlarını sahaya sürdü. Oyunda hakimiyeti alan Aslan, beraberliği yakaladı fakat sevinemedi. İlk yarıda fırsatları cömertçe harcayan Piatek, Başakşehir'i bir kez daha öne geçirdi. 74. dakikada Abdülkerim bir kez daha eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda Başakşehir 10 kişi kalınca sarı-kırmızılar adeta tek kale oynadı. Ancak bir türlü galibiyet golünü bulamadı. Son saniyelerde kazanılan penaltı atışından Batshuayi yararlanamayınca Aslan, bir puana razı oldu. Sonuç olarak Galatasaray, evindeki yenilmezliğini korudu. Fakat bu maç takıma takviye yapılmasının şart olduğunu gösterdi.