Gerekli dersler çıkarılmalı

Galatasaray, ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'ye attığı sekiz puanlık farkın rahatlığıyla maçlarda sahaya en iyi oyununu koyuyor.

Bu konudaki tek sıkıntı olan rehavet konusunu ise teknik direktör Okan Buruk çok iyi bir şekilde idare edebiliyor. Ligde zor günler geçiren ve son olarak aldığı iki dönem transfer yasağıyla sarsılan Hatayspor karşısında da herkes rahat bir galibiyet bekliyordu. Ancak ligdeki rehaveti engelleyebilen Buruk, zor durumda olan rakibini küçümseyen oyuncularını engelleyemedi. Hatayspor'da bunu kullanarak cezayı kesiverdi. Galatasaray'da Osimhen başta olmak üzere birçok oyuncu yenilen gole kadar sahada adeta yürüyordu.

Golün ardından sarı-kırmızılılar, o bildiğimiz oyununa döndü. Fakat bu seferde cesaretlenen Hatayspor savunmasını aşamadılar ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Galatasaray maçı adeta tek kale oynadı. Sağlı sollu ataklarla Hatayspor kalesini abluka altına aldı.

Aradığı golü penaltıdan bulan sarı-kırmızılıların attığı üç gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi. Rakip savunmayı ve kaleciyi galibiyet golü için aşamayan sarı-kırmızılı ekip maçın son anlarında ise mağlubiyet golünü yiyordu.



BİZDEN Mİ KAYNAKLI?

Kerem Demirbay üst üste yaptığı hataların ardından pozisyona giren rakibi karşısında Galatasaray, adeta Jakobs'un hayati dokunuşuyla bir puanı hanesine yazdırdı. Bu müsabaka eminim birçok açıdan ele alınacak ve futbolculara gerekli uyarılar yapılacaktır. Ama şu bir gerçek ki Galatasaray'ın bir an önce hücum hattına takviye yapması gerekiyor. Çünkü rakipler artık çözdü. Son olarak VAR monitöründe bir yabancı hakemin olduğu maçta yine skandal bir karar geldi. Acaba suç hakemlerde değil de kural kitabını düzgün okumamızdan kaynaklı mı? Bu da cevaplanması gereken bir mesele gibi değil mi?

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